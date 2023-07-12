بديل إيجالو .. هداف عالمي يوافق على الانتقال إلى الهلال بعد عرض الـ123 مليون ريال

صفقة عالمية جديدة تقترب من نادي الهلال في الصيف الحالي

يعمل مسؤولو نادي الهلال السعودي حاليًا، على إنهاء صفقة المهاجم الأجنبي "الجديد"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال يبحث عن مهاجم جديد؛ بعد قرار "التخلي" عن النجم النيجيري أوديون إيجالو، وعدم تجديد عقده الذي انتهى بختام الموسم الرياضي الماضي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت"، قدّم الزعيم الهلالي، عرضه الأول إلى فولهام الإنجليزي؛ لشراء عقد المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

وكشفت الشبكة العالمية، عن أن عرض الهلال، يُقدر بـ25.5 مليون جنيه استرليني، أي ما يقرب من 123 مليون ريال سعودي.

وأعلنت موافقة المهاجم الصربي، على عرض الهلال؛ حيث يرغب في الرحيل عن الفريق الإنجليزي، وخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية.

ميتروفيتش البالغ من العمر 28 سنة، يلعب في صفوف نادي فولهام منذ يناير 2018؛ مسجلًا 111 هدفًا وصانعًا 25 آخرين، خلال 205 مباريات رسمية.