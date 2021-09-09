رد غريب من الاتحاد الآسيوي بشأن خطابات تراكتور الإيراني

تعليق غريب من الاتحاد الآسيوي

خرج البحريني نضال بحران، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتعليق غريب بشأن الخطابات التي أكد نادي تراكتور الإيراني أنه أرسلها إلى الاتحاد القاري، لتأجيل مواجهة النصر السعودي.

وكان تراكتور قد أصدر بيانًا رسميًا، يعلن خلاله بأنه طلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل مواجهة النصر، بسبب حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الفريق اقتصاديًا وإداريًا، بالإضافة إلى إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، أو اعتباره منسحبًا بدون توقيع عقوبات.

لماذا طلب تراكتور تأجيل مباراة النصر في دوري أبطال آسيا؟

تراكتور يعاني من أزمة كبرى حاليًا، بعد إعلانه إصابة عدد من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى فرد من أعضاء الجهاز الفني.

وأكد النادي الإيراني على إصابة ثلاثة من بين لاعبيه بفيروس كورونا، وأنه أرسل طلبًا إلى الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة.

وجاء في البيان: "بسبب الظروف الحالية، أرسل النادي خطابا إلى أمين عام اتحاد الكرة يطلب فيها تأجيل المباراة ضد النصر السعودي".

وتابع: "من بين 18 لاعباً في القائمة الآسيوية، هناك ثلاثة لاعبين هم محمد عباس زاده وعلي فتحي وسيد محمد خورام الحسيني مصابين بالإضافة إلى بيمان بابائي الموقوف، فيما أنهى اللاعب صياد كوكبي عقده، بالإضافة إلى وجود حالات إيجابية لفحص كورونا".

وأوضح: "بناء على ذلك، ونظرا لعدد اللاعبين في قائمة الاتحاد الآسيوي، والتي لم تصل إلى النصاب القانوني، فقد طلب تراكتور في هذه الرسالة تأجيل المباراة ضد النصر أو موافقة النادي على الانسحاب من دوري أبطال آسيا".

وتضم قائمة نادي تراكتور الآن 13 لاعبًا فقط، وهو العدد القانوني المسموح من الاتحاد الآسيوي لخوض المباريات.

بماذا علق الاتحاد الآسيوي على خطابات تراكتور؟

أكد نضال بحران خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، على أن الاتحاد الآسيوي لم يتلق أي طلب رسمي من نادي تراكتور الإيراني، من أجل تأجيل مباراة فريقه أمام النصر السعودي، في دور الـ16 البطولة القارية.

وقال الماليزي داتو ويندرسون جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي: "مباراة النصر وتراكتور حتى الآن في موعدها المقرر، ولم يتم تأجيلها أو تقديمها، ولم يصلنا أي خطاب بشأن التأجيل أو أي إشعار بذلك حتى الآن".

داتو واصل: "في حال وصول خطاب بخصوص تأجيل المباراة بسبب أي ظروف، سيتم تحويله إلى الجهة المختصة بذلك، لتقييم الظروف واتخاذ القرار المناسب".

ما هي الظروف الصعبة التي يمر بها تراكتور؟

وجاءت مطالبة تراكتور بتأجيل مواجهة النصر، لأن القائمة الآسيوية لديهم تضم 18 لاعبًا، بينهم 3 لاعبين مصابين وغير متاحين، وهم "محمد عباس زادة، وعلي فتحي، وسيد محمد خورام الحسيني".

كما لن يتمكن اللاعب بابائي من مرافقة بعثة تراكتور سازي المسافرة إلى قطر لمواجهة النصر، بسبب الإيقاف الذي تعرض له، وتم الإعلان أمس عن إيجابية اختبار فيروس كورونا للاعبين، بالإضافة لإنهاء صياد كوكي عقده مع الفريق.

هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الإداري للنادي، بعد استقالة الرئيس منذ أيام، بسبب اعتراضات قوية من جانب جماهير النادي التي طالبت بضرورة رحيله.

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