خاص | رد صادم من ليدز على عرض برشلونة لخطف رافينيا

النادي الكتالوني يرفض الاستسلام

تستمر الأجواء في الاشتعال، بصفقة الجناح البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد، حيث تظل الأمور حائرة بين آرسنال وتشيلسي وبرشلونة.

آرسنال كان الطرف الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، قبل أن يتدخل تشيلسي لخطف الصفقة، ولكن برشلونة أوقف توقيع رافينيا للبلوز بفضل علاقته بوكيل أعماله ديكو.

النادي الكتالوني يعتبر هو الوجهة المفضلة للاعب نفسه، ولكن الأزمة المالية جعلت الأمور غاية في الصعوبة، وهو ما قد يدفع ثمنه برشلونة الآن.

ما هي آخر تطورات صفقة رافينيا؟

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن برشلونة نجح في إقناع اللاعب بإيقاف انتقاله إلى تشيلسي، تمهيدًا للتقدم بعرض لليدز يونايتد لضمه.

وأوضحت أن برشلونة يستعد لعرض 60 مليون جنيه استرليني، للتعاقد مع رافينيا، وهو نفس السعر الذي قام تشيلسي بعرضه.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات بين ديكو وإدارة برشلونة على مدار الساعات القليلة الماضية، لاستغلال رغبة رافينيا في الانتقال للنادي الكتالوني دونًا عن باقي الأندية.

اقرأ النص الأصلي على النسخة البرازيلية من موقع جول

كيف رد ليدز يونايتد على محاولات برشلونة؟

وجاءت الصدمة بعدم ترحيب النادي الإنجليزي بعرض برشلونة، رغم معادلته الرقم الذي قام تشيلسي بعرضه يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر خاصة لموقع "جول" النسخة البرازيلية إن ليدز لا توجد لديهم أي نية لقبول عرض برشلونة في الوقت الحالي.

ويأتي هذا التصرف، لرغبتهم في احترام اتفاقهم مع تشيلسي، حيث ينتظرون الآن قرار اللاعب النهائي ووكيله ديكو بالموافقة على عرض الفريق اللندني.

ومع ذلك يرفض برشلونة الاستسلام، بإصراره في المحاولة لإقناع ليدز بقبول العرض الأخير للتعاقد مع صاحب الـ25 سنة.

اقرأ أيضًا ..