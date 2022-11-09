ردًا على وصفه بالنرجسية .. نيمار يسخر من انتقادات لاعب سابق على طريقته الخاصة!

نيمار يرد على منتقده بطريقته الخاصة

أثار نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان والبرازيل غضب كبير في بلاده بعدما أيد بشكل علني أحد المرشحين لرئاسة البلاد.

نيمار أعلن بشكل رسمي دعمه للمرشح اليمني جاير بولسونارو، وأكد أنه سيهديه أول احتفال له بعد التسجيل في كأس العالم 2022 قطر حال فوزه برئاسة بلاد السامبا، وهنا كانت شعلة الأحداث مع والتر كاساجراندي لاعب ساو باولو وكورنثيانز السابق، والذي هاجم نيمار بسبب دعمه لبولسونارو.

كاساجراندي عاد وهاجم نيمار قبل المونديال قائلاً: "إن التحديد سيعتمد على الاختيارات التي يتخذها نيمار المزيف، هل سيرغب في أن يكون لاعباً أو مشهوراً في كأس العالم؟ إذا لعب الكرة واقفًا دون الدخول في موجة التمثيل فسيكون الفريق أقوى ولكن إذا اختار أن ينظر في المرآة ويعجب بنفسه لن يكون الفريق في أي مكان قد نخسر كأس العالم أمام نرجسية نيمار".

ليرد نيمار بوضع إعجاب على أحد التغريدات التى تشير إلى ماضي كاساجراندي مع استخدام المواد الكيميائية.

وأعجب نيمار بمنشور على "تويتر" كتب فيه: "من أجل التغيير، فإن كاساجراندي يلصق أنفه في المكان الذي لا ينبغي أن يفعل فيه ذلك إنه يريد أن يتحول الفريق البرازيلي إلى الغبار هذه ليست رائحة طيبة على الإطلاق، يا لها من نهاية حزينة لمسيرته".