بإهداء مونديالي .. نيمار يواصل جدله "غير الكروي"

نيمار يستمر في إثارة الجدل

كشف لاعب باريس سان جيرمان نيمار عن رأيه السياسي فيما يخص الانتخابات الرئاسية البرازيلية، حيث أوضح لاعب منتخب "السامبا" أنه يدعم المرشح جايير بولسونارو بكل قوة لأنه يراه الرجل المناسب.

نيمار تحدث عبر زوم من خلال حدث لتأييد بولسونارو عن القيم والمبادئ التي تتشابه بينه وبين المرشح، وبالتالي يرى أنه هو الرجل المفضل لرئاسة البرازيل، ولم يكتف لاعب باريس قول ذلك فقط، بل أعلن أنه سيهدي هدفه الأول في مونديال قطر إلى جايير.

حيث وقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة من مونديال قطر 2022، مع منتخبات صربيا، سويسرا والكاميرون، ويسعى فريق السامبا في محاولة تحقيق البطولة القارية الأغلى على الإطلاق.

ويستهل المنتخب البرازيلي مشوراه يوم 24 نوفمبر ضد منتخب صربيا، في مواجهة من المرجح أن يشارك فيها نيمار لقيادة خط هجوم فريق بلاده.

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جدير بالذكر أن النجم البرازيلي يعيش أفضل فترات مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان، حيث يتواجد في المركز الثاني في ترتيب الهدافين بـ 9 أهداف، كما قدم 7 تمريرات حاسمة في بطولة الدوري.