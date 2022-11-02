رخصة أنشيلوتي التدريبية في أمان .. فالفيردي لا يتوقف عن التسجيل

يواصل فيديريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد تسجيل الأهداف في الموسم الحالي، ويبدو أن رخصة كارلو أنشيلوتي التدريبية ستكون في أمان.

يبدو أن الرخصة التدريبية الخاصة بالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني ستكون في أمان، مع استمرار الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم النادي الملكي في تسجيل الأهداف.

أنشيلوتي خرج في تصريحات صحفية بعد فوز ريال مدريد على لايبزيج الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23 ليشيد بقدرات فالفيردي الرائعة بعدما سجل هدف الفوز ضد لايبزيج.

وقال أنشيلوتي: "أخبرته أن لديه حجرًا في قدمه ويسدد بطريقة رائعة، قلت له إنه إذا لم يسجل عشرة أهداف على الأقل هذا الموسم فإنني سأمزق رخصتي التدريبية".

وعلى ما يبدو، فإن رخصة أنشيلوتي التدريبية ستكون في أمان بالفعل، بعدما تمكن فالفيردي من إضافة هدف جديد لسجله في الموسم الحالي خلال فوز ريال مدريد العريض على سلتيك الاسكتلندي بنتيجة 5-1 في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

هدف فالفيردي في مرمى سلتيك جعل النجم الأوروجوياني يرفع رصيده إلى ثمانية أهداف منذ بداية الموسم الحالي، بواقع ستة أهداف في الدوري الإسباني، وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك، فإن فالفيردي يحتاج إلى تسجيل هدفين فقط حتى نهاية الموسم ليصل إلى عشرة أهداف، ولتصبح رخصة أنشيلوتي التدريبية في أمان بحق.