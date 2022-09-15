أنشيلوتي: أخبرت فالفيردي أنني سأمزق رخصتي التدريبية بسببه

أبرز تصريحات كارلو أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على لايبزيج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بأداء لاعبيه بعد الفوز على لايبزيج الألماني بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تمكن من الفوز على لايبزيج بثنائية جاءت في آخر عشر دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في موسم 2022-23 من دوري أبطال أوروبا.

الفوز منح ريال مدريد العلامة الكاملة بعد جولتين، ليتصدر النادي الملكي ترتيب المجموعة السادسة في دوري الأبطال.

كارلو أنشيلوتي أكد أن الفريق في الوقت الحالي يركز بشكل كامل على تحقيق الفوز، وأن ذلك هو الأهم بالنسبة له في هذه المرحلة من الموسم.

ماذا قال أنشيلوتي؟

أنشيلوتي تحدث في تصريحات ما بعد المباراة، والتي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلًا: "لم تكن مباراة جيدة، حقًا لم تكن مباراة رائعة، لكننا أردنا تجنب السلبيات، ولهذا السبب لم نتقدم إلى الأمام كثير أو نضغط في المقدمة".

وأضاف: "لعبنا من أجل الفوز، وكانت اليقظة الدفاعية مهمة جدًا، لهذا السبب لم ندفع لاعبي الوسط كثيرًا إلى الأمام، لكن عندما خفضوا طاقتهم تقدمنا أكثر، والفوز كان مستحقًا".

وتابع: "لا يمكنني أن أطلب من اللاعبين في هذه المرحلة من الموسم أن يلعبوا مباريات رائعة، بل أن يلعبوا بذكاء بما يكفي لتحقيق الفوز".

ما هو رأيه في فالفيردي؟

الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 80 بطريقة رائعة، بعد مراوغة مدافع لايبزيج ثم التسديد بقدمه اليسرى في المرمى.

وقال أنشيلوتي عن فالفيردي، وإذا كان الأفضل في العالم في مركزه: "ما فاجأني فيه هو أنه لا يسجل كثيرًا، لقد سجل هدفًا واحدًا فقط في الموسم الماضي".

وأضاف: "أخبرته أن لديه حجرًا في قدمه ويسدد بطريقة رائعة، قلت له إنه إذا لم يسجل عشرة أهداف على الأقل هذا الموسم فإنني سأمزق رخصتي التدريبية".

واختتم أنشيلوتي: "الأفضل في العالم؟ علينا أن ننتظر قليلًا قبل أن نقول ذلك".