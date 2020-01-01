رحيم سترلينج مهدد بالاستبعاد من إنجلترا بسبب يوسين بولت وفيروس كورونا

النجم الإنجليزي مهدد بالاستبعاد من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي أيسلندا والدنمارك في دوري أمم أوروبا.

خاطر النجم الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي بالاستبعاد من قائمة منتخب بلاده لمواجهتي أيسلندا والدنمارك في بطولة دوري أمم أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب حضر عيد ميلاد العداء الجاميكي يوسين بولت.

وكان بولت قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أيام وهو ما يجعل سترلينج مشتبه فيه بحمله للمرض الذي يجتاح العالم.

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ويفكر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بجدية في استبعاد سترلينج، الذي سيخضع لفحوصات طبية إضافية حال انضم للفريق.

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفًا يوم الخامس من سبتمبر على نظيره الأيسلندي في الجولة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية.

كذلك يخرج في الجولة الثانية ليواجه الدنمارك في الخارج في الثامن من الشهر نفسه قبل أن يعود في أكتوبر ويستأنف مباريات دور المجموعات.

جدير بالذكر أن المجموعة تضم أيضُا بلجيكا وويلز وتقام مواجهتها من ست جولات تنتهي في نوفمبر المقبل.