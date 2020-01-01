مانشستر سيتي يتحرك لضم ميسي ويخشى اللعب المالي النظيف

نادي مانشستر سيتي يراقب الأوضاع في برشلونة ويريد الحصول على خدمات ليونيل ميسي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي يسعى للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، والتي أكدت أن مصادر من داخل مانشستر سيتي ذكرت أن الإدارة ترى ضم ميسي كخطوة هامة للغاية في مشروعهم.

وبحسب ما ذكر المصدر للشبكة فالنادي يتحضر على الجانب المادي من أجل التحرك فورًا لضم ميسي حال أعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة وأصبح متاحًا في سوق الانتقالات.

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وترصد الإدارة مبلغًا ماليًا كبيرًا للغاية من أجل الظفر بميسي، لكنها في الوقت نفسه تخشى بشكل واضح من خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان مانشستر سيتي قد نجى لتوه من الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف، لولا حكم المحكمة الرياضية.

وأوضحت تقارير صحفية سابقة أن ليونيل ميسي قد مل من الأزمات التي تضعه فيها إدارة برشلونة، ويريد الخروج من الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يستمر عقده مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، وتبلغ قيمته فسخه 700 مليون يورو، لكن بحسب ما ذكرت الشبكة نفسها في الأسبوع الماضي فهناك مجموعة من أعضاء الإدارة ترى أن رحيله ممكنًا بمقابل مادي أقل.