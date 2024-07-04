"رحيله ميزة وانتقاله للنصر مرفوض" .. الدويش يفاجئ سلمان الفرج بعد مغادرة الهلال!

الهلال أعلن عن رحيل سلمان الفرج بعد مسيرة 16 عامًا..

أطلق الناقد الرياضي محمد الدويش، تصريحًا مفاجئًا حول رأيه إزاء رحيل سلمان الفرج، عن صفوف الهلال، ومسألة انتقاله إلى النصر أو الأهلي في فترة الميركاتو الصيفي.

وبعد مسيرة استمرت 16 عامًا، أعلن نادي الهلال عن رحيل سلمان الفرج عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ليرافقه صالح الشهري ومتعب المفرج ومحمد جحفلي، فيما ارتبط اسم الفرج باحتمالات الانتقال إلى النصر والأهلي، واقتراب القادسية، الصاعد حديثًا، للظفر بتوقيع اللاعب.

وأضاف الدويش، عبر مساحة "ركلة حرة"، على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن خروج سلمان الفرج من الهلال أمر طبيعي جدًا، وهو ليس أول لاعب يغادر النادي، كما وصف رحيل الفرج بأنه "ميزة هلالية".

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وأوضح "الهلال يمتلك ميزة، بأنك عندما يكون لديك بديل للاعب الذي بلغ سنًا كبيرة، فمن المفترض أن تستغني عنه، بعض الأندية تتمسك بلاعبيها الذين ما عادوا يقدمون نفس الدور المطلوب منه بعامل السن، وأيضًا إصاباته الكثيرة، لا أرى أي غرابة في الأمر، ويُفترض أن تطبقه كافة الأندية السعودية".

وعن تصريح الإعلامي سامي القرشي حول تمنيه بانتقال سلمان الفرج إلى الأهلي، ووصفه بأنه إضافة للراقي، قائلًا "هذا رأيه، وأبخس الأهلي منه صراحة، كما أني لا أؤيد انتقاله إلى النصر".

ويمتلك سلمان الفرج (34 عامًا)، إرثًا كبيرًا مع نادي الهلال، حيث خاض 381 مباراة رسمية بقميص الزعيم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 38 تمريرة حاسمة، كما توج بالعديد من البطولات، أبرزها الدوري السعودي (8 مرات)، وكأس خادم الحرمين الشريفين (5 مرات)، وكأس ولي العهد (3 مرات)، وكأس السوبر السعودي (3 مرات)، ودوري أبطال آسيا (مرتين).