رسميًا | نهاية لم يتوقعها أحد بين الهلال وسلمان الفرج

طلب السماح من جماهير الهلال قبل أشهر، فماذا حدث؟

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا اليوم الإثنين، مصير قائده سلمان الفرج، بعد فترة من الجدل حول مدى إمكانية استمراره من عدمه.

وتقرر أن يفسخ الطرفان العقد بينهما، إذ وجهت إدارة القلعة الزرقاء الشكر للفرج على ما قدمه طيلة فترة تمثيله للفريق.

ويأتي رحيل الفرج رغم بقاء موسم في عقده، إذ كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه النهاية ربما لم يتوقعها الكثيرون، إذ طالبه قطاع عريض من جماهير النادي بالاعتزال وتولي منصب في الهلال بدلًا من تمثيل فريق آخر إلا أنه يصر على استكمال مسيرته.

وكان الفرج قد طلب بنهاية الموسم الماضي السماح من جماهير الزعيم حال تعاقده مع نادٍ جديد، قائلًا: "لا تحزنوا ومن حقي البحث عن مصلحتي".

يذكر أن الفرج لم يمثل أي فريق طوال مسيرته بخلاف الهلال، الذي قاده لتحقيق 21 بطولة مختلفة ما بين محلية وقارية.