رحيل كورونادو عن الاتحاد؟ وكيلته تكشف الحقيقة

هل يرحل كورونادو عن الاتحاد؟

ردت دايزي براندينو؛ وكيلة أعمال ومحامية البرازيلي إيجور كورونادو، صانع ألعاب فريق نادي الاتحاد، على كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة، برغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف العميد.

كورونادو يقدم مستوى مبهرًا مع الاتحاد

منذ انضمام النجم البرازيلي إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو يقدم مستوى رائعًا جدًا مع النمور، ليكون من أفضل لاعبي فريقه.

كورونادو لعب 16 مباراة بالدوري السعودي هذا الموسم، سجل فيهم 5 أهداف، وصنع 9 لزملائه اللاعبين، كما صنع 36 فرصة من أجل التهديف.

اللاعب البرازيلي ساهم بشكل كبير ومباشر في استمرار الاتحاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، واقترابه من حسمه.

ما هو موقف كورونادو من الاستمرار مع الاتحاد؟

دايزي نشرت خبرًا عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يفيد بأن إيجور كورونادو وعائلته يرغبون في العودة إلى الإمارات، بالتحديد لنادي الشارقة، بسبب عدم شعورهم بالراحة.

وكيلة كورونادو علقت على الخبر في تغريدة، حيث نفت هذه الأخبار، معبرة عن استيائها من انتشار مثلها.

وجاء نص تغريدة إيجور كالآتي: "أنا أتساءل عن الغرض من تلك الأخبار الزائفة غير الدقيقة! من ينشر هذا وما الذي يريدون تحقيقة منه؟".

I’m really wondering about the purpose of those kind fake news! Who is spreading this and what they wants to achieve??? @IgorCoronado_10 @ittihad @IttiMania @ittihad_en https://t.co/Q1F0ml0OJ6 — Daisy Brandino FIFA agent @victrixagency (@Daisy7777) May 25, 2022

اقرا أيضًا ..

كورونادو يصدم جماهير الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال!

هل ينتقل كورونادو للنصر؟ الاتحاد يدفع ثمن قضية حمد الله!

الاتحاد: ليس معقولًا أن نُفاوض زيزو ولدينا رومارينيو وكورونادو