هل ينتقل كورونادو للنصر؟ الاتحاد يدفع ثمن قضية حمد الله!

ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، إلى احتمالية أن يخسر نادي الاتحاد محترفه البرازيلي إيجور كورونادو خلال الفترة القادمة لصالح النصر.

كيف ألمح المريسل بأن كورونادو قد يرحل عن الاتحاد؟

نشر عبد العزيز المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، بها صورة للبرازيلي كورونادو لاعب الاتحاد.

وكتب المريسل تغريدة جاء نصها كالآتي: "كانوا يقولون الإدارة قوية، طيب خذ، هناك خيارين أحلاهما مر بسبب حمد الله".

ويعد كورونادو واحدًا من العناصر المهمة والأساسية بصفوف نادي الاتحاد، والتي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي من جانب الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين كونترا.

كانوا يقولون الادارة قوية 🙈

طيب

خذ

هناك خيارين أحلاهما مر بسبب حمدلله 😎

. pic.twitter.com/pnKEwS6Xl6 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 21, 2022

لماذا قد يرحل كورونادو إلى النصر؟

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، عن هناك محاولات من جانب الاتحاد للتصالح مع النصر، لإنهاء قضية عبد الرزاق حمد الله وحامد البلوي المدير التنفيذي للعميد.

الأخبار أكدت على أن نادي النصر قد يحصل على تعويض مادي بجانب أحد لاعبي الاتحاد، مقابل تنازل النصر عن حقوقه في قضية حمد الله والبلوي.

وبعد أن نشر المريسل تغريدته، قد يكون اللاعب الذي قد ينتقل من الاتحاد إلى النصر هو كورونادو، من أجل حل قضية حمد الله.

إلى أين وصلت قضية حمد الله؟

خلافات النصر وحمد الله تفجرت في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي بشكل رسمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بعدما تبادل الطرفان الشكاوى أمام الجهات الرسمية، بسبب الأمور المالية، لكن مؤخرًا دخل النادي الجداوي على خط الشكاوى.

العالمي أعلن بشكل رسمي امتلاكه لتسجيلات صوتية لمكالمة جمعت حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، يحرضه بها على الرحيل عن النصر والتمرد خلال فترة سريان العقد.

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحقق في القضية، لكن بحسب التقارير فإنه في جلسة التحقيق، أنكر النادي الجداوي التهمة الموجهة له، مؤكدًا أن التسجيلات مفبركة.

بحسب خبراء القانون فإن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، إنما سيتم اللجوء للجهات المختصة من أجل كشف حقيقة التسجيلات، وما إذا كانت مفبركة أم صحيحة؟

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