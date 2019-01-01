رجل رائع - رجل مخيب | ليفربول × بايرن ميونيخ

الأفضل والأسوأ في مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

فيسبوك تويتر محمد عماد

​سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بايرن ميونيخ في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وعن الأفضل والأسوأ في هذه المباراة.

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رجل رائع – مانويل نوير

استعاد نوير شيء من بريقه في المباريات الكبرى بصلابته أمام ثلاثي هجوم ليفربول الناري (صلاح، فيرمينو، ماني) ليحرم الريدز من فرصة التفوق في عُقر داره.

نوير البالغ من العُمر 32 عامًا تصدى لهدف مؤكد من محمد صلاح في بداية المباراة، ثم تصدي لرأسية خطيرة من السنغالي ساديو ماني كانت ستحسم الفوز لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

تحت أنظار المدير الفني يواخيم لوف الذي شاهد المباراة من المدرجات، أثبت نوير مجددًا أن مكان حارس مرمى برشلونة المتألق مارك أندريه تيرشتيجن في حراسة عرين المنتخب الألماني غير مضمون.

رجل مخيب – ساديو ماني

كان الضلع الأسوأ من الثلاثي الهجومي لفريق ليفربول أمام دفاع البافاري، رعونة كبيرة في إنهاء الهجمات التي سنحت له في المباراة، أهدر العديد من الفرص المؤكدة لإحراز أكثر من هدف.

الفردية التي يُعرف بها في بعض الأحيان تجلت أيضًا مع المهاجم السنغالي في المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي والتي قد يندم عليها ماني ورفاقه بسبب إهدار الأهداف بالجملة.