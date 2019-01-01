رئيس الإنتر: لا فرصة لانتقال إيكاردي لليوفنتوس

الصفقة مستحيلة بحسب زهانج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد ستيفين زهانج رئيس الإنتر تمامًا انتقال مهاجم الفريق ماورو إيكاردي لصفوف العدو اللدود "يوفنتوس"، مؤكدًا أنه حان الوقت لوضع نهاية لقصة المهاجم الأرجنتيني.

قضية إيكاردي تطورت بشكل سريع خلال الأسابيع الأخيرة، إذ مازالت المفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد صعبة ومتعثرة نتيجة الطلبات المالية الكبيرة للاعب وزوجته واندا نارا والمسؤولة عن المفاوضات كونها تقوم بإدارة أعمال اللاعب.

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تبادل للاتهامات بين مسؤولي الإنتر وعارضة الأزياء الإيطالية، لكن التطور الملفت مؤخرًا كان سحب شارة القيادة من اللاعب ثم تصريح فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لليوفنتوس بأنهم لا يستبعدون ضم إيكاردي الصيف القادم.

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زهانج رد سريعًا على ذلك التصريح بقوله "لا يمكن استبعاد أي شيء في كرة القدم، ولا يمكن أن نستبعد العمل مع اليوفنتوس".

لكنه استدرك قائلًا "لكن فيما يخص هذه الحالة تحديدًا، لا فرصة لانضمام إيكاردي لليوفنتوس. تحدثنا كثيرًا خلال الأسبوع الماضي ونود وضع حد لتلك القصة. نحن نفاوضه لتجديد عقده مع الإنتر لكن فلسفتنا تعتمد على أن المجموعة أهم دومًا من الفرد".

أتم واعدًا جماهير الإنتر "سوق انتقالات الفريق خلال الصيف القادم ستكون أفضل من الصيف الماضي".