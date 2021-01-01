"لا يحق لرونالدو إلقاء شارة قيادة البرتغال في الأرض"

نجم منتخب البرتغال السابق فرناندو مييرا ينتقد تصرف كريستيانو رونالدو عقب إلقاء شارة قيادة برازيل أوروبا.

أعرب فرناندو مييرا نجم منتخب البرتغال السابق عن انزعاجه من تصرفات مواطنه كريستيانو رونالدو مساء الأمس أمام صربيا في تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم.

وكان رونالدو قد غادر ملعب اللقاء منزعجًا من عدم احتسابه هدفه في الدقائق الأخيرة، بالرغم من تجاوز الكرة لخط المرمى.

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وقال مييرا: "رد فعل كريستيانو رونالدو طبيعي، لكنه غير مقبول من قائد المنتخب الوطني، لا يمكنه أن يلقي شارة قيادة البرتغال ويغادر لغرف الملابس بينما المباراة مستمرة".

وأضاف: "من غير المقبول أن تحدث تلك الأمور من قبل لاعب بمثل الأهمية التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، أنا أتفهم الغضب وأوافقه أن هدفه صحيح، لكن هذا هو قرار الحكم وعليه أن يتخذه دون العودة لتقنية الفيديو".

وأكمل: "على رونالدو أن يكون مثلًا أعلى وليس لليلة فقط بل طول الوقت، هو اللاعب الذي يريد الجميع أن يتبعه".

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، عقب أن رفض الحكم أن يحتسب هدف رونالدو في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد أربعة نقاط بعد إلغاء نتائج المنتخب القطري الذي لن تحتسب نقاط مشاركته في نهاية المجموعة.