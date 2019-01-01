رايولا ينفي رحيل لوزانو عن أيندهوفن في يناير

العديد من التقارير أشاعت قيام المكسيكي بتقديم طلب انتقال رسمي لمغادرة النادي الهولندي

نفى مينو رايولا وكيل أعمال الجناح المكسيكي هيرفينج لوزانو، تقديمه طلباً رسمياً للرحيل عن صفوف أيندهوفن الهولندي.

لوزانو أصبح واحداً من نجوم الدوري الهولندي في الفترة الأخيرة، منذ انتقاله للفريق قادماً من باتشوكا المكسيكي في 2017.

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مستوى اللاعب مع أيندهوفن أو المكسيك في كأس العالم روسيا 2018، جذب أنظار العديد من الأندية أبرزها برشلونة وتوتنهام وإنتر.

وقال رايولا عن شائعات رحيله في يناير:"هيرفينج سيبقى مع أيندهوفن حتى نهاية الموسم".

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وأضاف:"النادي لا يرغب في بيعه الآن بأي شكل من الأشكال لحاجته إلى خدماته".

ويأتي ذلك بعد تصريحات اللاعب في وقت سابق عن رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي يوماً ما.

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يٌذكر أن لوزانو نجح في تسجيل 17 هدف في موسمه الأول مع أيندهوفن وساعد الفريق على الفوز بالدوري.

وأما الموسم الثاني فيبدو أنه سيكون أفضل من سابقه، حيث سجل 11 هدف في 17 مباراة فقط حتى الآن.