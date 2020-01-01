رايولا يكذّب اتفاق هالاند مع برشلونة

لا يوجد اتفاق بين هالاند وبرشلونة

نفى مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند اتفاقه مع أي من المرشحين لرئاسة برشلونة من أجل انتقال مهاجم دورتموند إلى الفريق الكتالوني في حالة فوز أحدهم.

وأشارت مصادر صحفية أن المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند من الممكن أن يصبح لاعبًا لبرشلونة في الصيف المقبل، الأمر الذي يتوقف على مصير انتخابات رئاسة النادي الكتالوني.

سيلعب هالاند مع برشلونة إذا كان روسو رئيسًا، هذا ما اقترحه جوسيب ماريا مينجويلا، مستشار المرشح لرئاسة النادي الكتالوني والذي يوضح خطته.

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وأضافت صحيفة سبورت الكتالونية وآس تصريحات للرجل حيث يقول إن هالاند هو أول اسم كبير يفترض أن يدعم الحملة الانتخابية لروسو في برشلونة.

وفي السياق ذاته، ألمح مينجويلا هذا الأربعاء إلى أن إيرلينج هالاند سيلعب لنادي برشلونة الموسم المقبل إذا حسم إميلي روسو الفوز في الانتخابات.

ويلمح مينجويلا إلى اتفاق مع وكيل أعمال حديث العالم في الوقت الحالي مينو رايولا، ومع فريقه بوروسيا دورتموند من أجل التوقيع مع اللاعب النرويجي البالغ من العمر 20 عامًا.

ولكن رايولا جاء رده قاطعًا في هذا السياق حيث قال: "أخبار كاذبة! لم أتحدث أبدًا مع أي مرشح رئاسي لبرشلونة بشأن هالاند ولن أفعل ذلك. إذا تم انتخاب رئيس جديد في يناير، فيمكنه الاتصال بي"

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الجدير بالذكر أن تشيلسي قد دخل على خط المهتمين مؤخرًا بالتعاقد مع هالاند بعد فشل تيمو فيرنر في مركز المهاجم الصريح، ما ترك المدرب فرانك لامبارد فقط بتامي أبراهام وبديله أوليفيه جيرو.