إيرلينج هالاند

الانتخابات تحسم انتقال هالاند إلى برشلونة

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Erling Haaland Dortmund 2020-21
Getty Images
في هذه الحالة فقط سيصبح إرلينج هالاند لاعبًا لبرشلونة

يبدو أن المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند من الممكن أن يصبح لاعبًا لبرشلونة في الصيف المقبل، الأمر الذي يتوقف على مصير انتخابات رئاسة النادي الكتالوني. 

سيلعب هالاند مع برشلونة إذا كان روسو رئيسًا، هذا ما اقترحه جوسيب ماريا مينجويلا، مستشار المرشح لرئاسة النادي الكتالوني والذي يوضح خطته. 

وأضافت صحيفة سبورت الكتالونية وآس تصريحات للرجل حيث يقول إن هالاند هو أول اسم كبير يفترض أن يدعم الحملة الانتخابية لروسو في برشلونة.

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    وفي السياق ذاته، ألمح مينجويلا هذا الأربعاء إلى أن إيرلينج هالاند سيلعب لنادي برشلونة الموسم المقبل إذا حسم إميلي روسو الفوز في الانتخابات.

    ويلمح مينجويلا إلى اتفاق مع وكيل أعمال حديث العالم في الوقت الحالي مينو رايولا، ومع فريقه بوروسيا دورتموند من أجل التوقيع مع اللاعب النرويجي البالغ من العمر 20 عامًا. 

    ويعد روسو أحد رجال بارتوميو الذين انقلبوا عليه، حيث استقال إيميلي روسو، نائب الرئيس السابق في مرحلة بارتوميو من منصبه بعد اتهامه للرئيس السابق بالسيطرة على المشهد والتدخل في كل شيء. 

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    الجدير بالذكر أن تشيلسي قد دخل على خط المهتمين مؤخرًا بالتعاقد مع هالاند بعد فشل تيمو فيرنر في مركز المهاجم الصريح، ما ترك المدرب فرانك لامبارد فقط بتامي أبراهام وبديله أوليفيه جيرو.

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