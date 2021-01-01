رايولا يرد بقوة على شائعات عمولته من برشلونة في صفقة هالاند

الوكيل يرد بكل قوة

رد وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا بقوة على الشائعات التي انتشرت حول قيمة العمولة الضخمة التي سيتحصل عليها من أجل توقيع موكله إرلينج هالاند مع برشلونة.

رايولا ووالد نجم بوروسيا دورتموند قابلا الأسبوع الماضي ممثلين عن برشلونة ثم ريال مدريد من أجل مناقشة صفقة محتملة الصيف المقبل.

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ونشر "راديو كتالونيا" تقريراً ذكر فيه أن عمولة رايولا قد تصل إلى قرابة 40 مليون يورو، وحديث عن تلقي والد اللاعب 20 مليون يورو هو الآخر.

Fake news travel quick and far 🚀 pic.twitter.com/Iifm9JjzM5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 4, 2021

رايولا جمع كل التقارير التي تحدثت عن الأمر في فيديو ونشره على حسابه على تويتر وقال: "أخبار كاذبة تسافر بسرعة وبعيداً".

وتضاربت التقارير حول مصير اللاعب النرويجي في ظل احتدام المنافسة على خدماته بين عدة أندية من عمالقة القارة الأوروبية.

ورد بوروسيا دورتموند عبر "جول" على الشائعات حول بيع اللاعب الصيف المقبل، وذلك على لسان مديره هانز يواخيم فاتسكه. المزيد هنا.

وسيكون النجم النرويجي تحت الأضواء غداً الثلاثاء عندما يحل دورتموند ضيفاً على مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.