خاص | رئيس دورتموند: رحيل هالاند؟ الكبار يعانون من جرح كورونا ولكن سنرى

لا حديث إلا عن مستقبل النرويجي

ناقش هانز يواخيم فاتسكه، مدير بوروسيا دورتموند، مصير نجم فريقه إرلينج هالاند وإمكانية مغادرته الصيف المقبل، وكذلك قمة الفريق مع مانشستر سيتي بدوري الأبطال.

ولا حديث في الأيام الماضية إلا عن النجم النرويجي وناديه القادم في ظل ارتباطه بعديد الأندية وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

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وقال فاتسكه مع "جول": "لا نملك خطة موازية فيما يخص رحيل هالاند، سنناقش الأمر معه ووكيله ووالده، نريده أن يستمر معنا وهو سعيد ومقتنع ويريد تسجيل الأهداف".

وأضاف: "لن أناقش الاحتمالات لأن هذا لا يفيد، سانشو كان معنا لمدة أطول من هالاند، سنتحدث معه هو الآخر بطبيعة الحال، إذا وصل عرضاً استثنائياً سنناقشه معه ومع وكيله".

واستمر فاتسكه: "برأيي الميركاتو سيكون محدوداً للغاية هذا الصيف، خصوصاً الكبار، جرح كورونا يمكن رؤية آثاره، وليس الصغار من يتعافون في أسبوعين".

وعلق مسؤول دورتموند على لقاء فريقه بالأبطال المقبل: "لم أمتلك الشعور أبداً أن فريقنا متواضع، نتطلع للقاء المثير للاهتمام، لا يمكننا فعل أي أمر إلا الفوز".

وأردف: "إذا خسرنا سيكون الأمر طبيعياً للكثيرين ولكن لو فزنا وأخرجناهم سيكون حدثاً عالمياً، سنلعب معهم ثم مع شتوتجارت ولا نملك رفاهية إضاعة النقاط في الدوري".

وختم: "برأيي إذا خرجنا على يد سيتي لن يكون الأمر بسبب أننا لعبنا بخوف أو اعتقادنا بعدم وجود الفرصة من الأساس".

ربع نهائي دوري الأبطال مساء الثلاثاء سيشهد استضافة مانشستر سيتي لضيفه بوروسيا دورتموند لحساب ذهاب هذا الدور بملعب "الاتحاد".