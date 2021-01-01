رايولا يحاول جلب هالاند لبرشلونة في الصيف المقبل

هل يتعاقد برشلونة مع هالاند؟

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب إرلينج هالاند من الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند بحلول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

هالاند انضم إلى دورتموند في يناير 2020 وكان أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية مما دفع العديد من الأندية للتعاقد معه على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

المزيد من الفرق

ورغم الصعوبات المالية التي يمر بها برشلونة، إلا أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ هالاند قد يكون مهاجم الفريق في الصيف المقبل.

فبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإنّ مينو رايولا، وكيل أعمال النرويجي، يرغب في نقل اللاعب من بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل ويرى أنّ الخطوة الأفضل هي برشلونة.

ورغم الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها النادي في الآونة الأخيرة، لكن رايولا واثق من قدرته على بيع اللاعب إلى النادي الكتالوني.

الصحيفة أكدت أنّ رايولا لم يجلس مع أي مرشح لرئاسة برشلونة حتى الآن، لكنّه اجتمع مع جوسيب ماريا مينجويلا والذي قد يصبح نائب رئيس إيميلي روسو حال نجح الأخير في الانتخابات الرئاسية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أنّ جوان لابورتا لديه علاقة قوية مع رايولا وقد يحاول التعاقد معه، إذ سبق أنّ اتفق على جلب بول بوجبا من يوفنتوس حال نجح في انتخابات 2015 لكن بفشله تم إيقاف الصفقة.