رايولا: بوجبا يريد الألقاب، وإبراهيموفيتش كان ليبقى في مدريد

مينو رايولا وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا يؤكد رغبة نجم مانشستر يونايتد في حصد الألقاب.

أكد مينو رايولا وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا على رغبة نجم وسط ملعب مانشستر يونايتد في الحصول على بعض الألقاب في مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "آس"، وأكد خلالها أن ريال مدريد أراد ضم بوجبا من قبل، وأن الأمر لم يفت أوانه بعد.

ماذا قال رايولا عن وضع بوجبا في مانشستر يونايتد؟

قال رايولا: "عندما يسألك اللاعب ماذا سنفعل يجب أن تفكر جيدًا، فهي مسؤولية كبيرة، في ذلك الوقت تسهر طوال الليل من أجل إيجاد الحل الأفضل".

وأضاف: "الأهم الآن هو تحرك مانشستر يونايتد، وما الذي يريده النادي، لأن بوجبا يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وتحقيق الألقاب، وسنرى أي من الممكن أن يكون ذلك متاحًا، سواء في يونايتد أو في أحد الأندية الأخرى".

لماذا لم ينضم بوجبا لريال مدريد حتى الآن؟

صرح رايولا: "هذا السؤال من الممكن أن تسألوه لريال مدريد، في مرحلة ما بوجبا كان يشعر بالراحة والحب في مانشستر يونايتد".

وأردف: "كان هناك الكثير من الأندية المهتمة به، لكن لاحقًا كان من الصعب أن تتم صفقة كبيرة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، فالأندية الكبيرة لا تريد أن تنقل نجومها لأندية كبيرة أخرى".

وأكمل: "لن أكذب عليكم الفكرة كانت جذابة للغاية بالنسبة لزيدان، وبالنسبة لبوجبا أيضًا، لا أعلم إذا ما كان من الممكن أن يحدث ذلك الآن، الأمر ليس مستحيلًا، لو أراد ريال مدريد صفقة تبادلية بين هازارد وبوجبا على سبيل المثال والجميع كان سيفوز، فلما لا؟!".

كيف هي علاقته بجوارديولا؟

عندما سأله محرر "آس" إذا كان قد أنهى علاقته بيبب جوارديولا بطريقة سيئة قال ضاحكًا: "لم أفعل ذلك، جوارديولا هو الذي أنهى علاقتنا بذلك الشكل".

وأضاف: "أعتقد أن جوارديولا مدربًا عظيمًا، أنا لا أكره أي شخص، وأنا لا أعرفه بشكل شخصي، لكنني لم أحب الذي حدث مع زلاتان إبراهيموفيتش، لكن ذلك في الماضي".

وصرح: "هناك النادي تم تأسيسه على وجود لاعبين عظماء عكس برشلونة الذي تأسس على فلسفة معينة، لو كان إبراهيموفيتش قد انضم لهم كان سيبقى هناك حتى اليوم".

ما هو رأيه في دوري السوبر الأوروبي؟

قال رايولا: "هي بطولة مختلفة كليًا عن أي بطولة أخرى، أنا دائمًا ما كنت ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم، نحن لسنا بحاجة لهم لنلعب كرة القدم، لكن الأندية أرادت أن تلعب دوري السوبر الأوروبي فقط، ونسيت دوري الأبطال، كلمة السر هنا ستكون سويًا".

وأضاف: "أعني ما المانع الذي يجعل ريال مدريد لا يلعب في دوري السوبر الأوروبي ودوري الأبطال؟! فلندع الجماهير تقرر أي البطولتين أفضل".

جدير بالذكر أن عدة أندية كانت قد خرجت من بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأصدرت رابطة البطولة بيانًا تؤجل فيه الفكرة.

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