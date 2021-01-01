غش مسجّل .. نشر صور اختبار الإيطالية الخاص بسواريز

الجديد في قصة لويس سواريز ويوفنتوس واختبار الإيطالية..

تسببت مراجعة الصور الحية من اختبار الإيطالية الخاص بلاعب أتلتيكو مدريد لويس سواريز بخصوص تزوير امتحان اللغة قبل أشهر من انضمامه للروخيبلانكوس.

وتم تركيب الكاميرا من قبل الوزارة العامة في بيروجيا، ومع مراجعتها، تبينت الكثير من الكواليس والتي كشف البعض منها وكان محل شك في الأشهر الماضية.

يُظهر التسجيل، الذي يستمر حوالي 20 دقيقة، أن مهاجم برشلونة وليفربول السابق كان لديه القليل من الإلمام باللغة ،على الرغم من حقيقة أنه تمت الموافقة عليه بشهادة المستوى المتوسط. في الامتحان.

قام سواريز بتصريف جميع الأفعال تقريبًا في صيغة المصدر وأظهر صعوبة كبيرة في صياغة الجمل. في بعض المناسبات كان على الممتحنين مساعدة لاعب برشلونة السابق لكي يجيب على الأسئلة

ماذا حدث في التحقيقات؟

اللاعب اعترف بتلقيه نص الامتحان مكتوباً قبل الخضوع له، كما كشف أنه تلقى اتصالات من بافل نيدفيد، نائب يوفنتوس، والرئيس أندريا أنييلي، وليس فقط المدير الرياضي كما أُشيع.

سواريز خضع للتحقيق عبر مكالمة فيديو، وبوجود مترجم إسباني، الأمر الذي أثار موجة من السخرية بحق اللاعب وهيئة الامتحان التي أعطته شهادة النجاح وإثبات تحدثه للإيطالية.

وقال مهاجم برشلونة السابق إن مسؤولي يوفنتوس اعتقدوا أنه يملك جواز سفر إيطالي بسبب امتلاك زوجته لواحد، وأوضح أنه سعى في إنجاز إجراءات الحصور على جواز السفر بغض النظر عن الصفقة.

وشرح اللاعب كيف تلقى مساعدة عبر فتاة تدعى ستيفانيا ثم شخص يدعى لورينزو عرضا عليه صوراً للأسألة مثل التي ستأتي في الامتحان، قرابة 15-20 صورة، وأنه تلقى ملفاً قيل له أن الامتحان سيكون شبيهاً به.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفاصيل شهادة النجم الأوروجوياني لويس سواريز في قضية التلاعب باختبار اللغة المتهم فيها نادي يوفنتوس.

وأخبر سواريز القضاة أن يوفنتوس قام بالتوقيع معه بالفعل على عقد ابتدائي في نهاية شهر أغسطس الماضي تمهيدًا لضمه بشكل نهائي.

وقبل يومين من خضوعه لاختبار اللغة سبب الأزمة الحالية أنهى يوفنتوس اهتمامه بالحصول على خدمات سواريز بشكل تام.

لماذا يتورط يوفنتوس في القضية؟

وبحسب ما أوضحت "سبورتس ميديا سيت" فالقضية ضمت لويجي شابيرو أحد المحامين الخاصين بيوفنتوس والذي تورط في العملية هو الآخر.

وتلقى سواريز اتصالًا من فابيو باراتيتشي قبل الاختبار بثلاثة أيام، كما نشرت الشبكة نص محادثة تحدث فيه أحد مسؤولي يوفنتوس وقال: "لا يمكنكم أن تحرموا اللاعب من راتب عشرة مليون يورو في الموسم بسبب عدم وصوله لمستوى ب٢ في اللغة".

كما أوضحت أن الاختبار تم تبسيطه بجانب معرفة سواريز بالأسئلة، حيث تم وضع كل الأفعال في حالة المصدر دون تصريفات.

شهادة لويس سواريز: وقعت ليوفنتوس وعرفت اسئلة اختبار اللغة قبل الخضوع له!

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن سواريز قام بالشهادة ضد يوفنتوس، حيث أكد على معرفته بأسئلة اختبار اللغة قبل خضوعه له.