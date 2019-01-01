رايولا يكشف مصير بوجبا ويشبه دي ليخت بإبراهيموفيتش

رايولا لاعب رئيسي في معظم الصفقات الكبرى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد مينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير، بالهولندي ماتياس دي ليخت بعد انتقال الأخير إلى يوفنتوس وشبهه بالنجمين زلاتان إبراهيموفتيش وبافل ندفيد.

ويتولى رايولا إدارة أعمال عدد من كبار النجوم، وعلى رأسهم دي ليخت، بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، ماريو بالوتيلي، ومويس كين.

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وقال رايولا للصحافة أثناء إجراء دي ليخت الفحص الطبي في يوفنتوس: "اختيار يوفنتوس بسبب المشروع، هناك أكاذيب كثيرة ذكرت مثل اقترابه من برشلونة".

وأكمل: "كان قريباً أيضاً من والت ديزني مثل برشلونة، الفكرة كانت من أراده أكثر، كمدافع من المهم أن تلعب في إيطاليا، ضمن فئة الشباب هو الأفضل".

وأتبع رايولا: "هو يذكرني بندفيد وإبراهيموفيتش على صعيد العقلية والطموح، يملك كل شيء، كيليني؟ العظماء يندمجون معاً بشكل جيد دائماً".

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وتحول رايولا بالحديث إلى بوجبا: "لم يتحدد بعد مصيره، أعيش حياتي كل يوم على حدة، سنرى، نفس الأمر بالنسبة لبالوتيلي، وكذلك كين".

يذكر أن التقارير تحدثت عن تراجع اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع بوجبا في ظل مطالبة مانشستر يونايتد بمبلغ 150 مليون يورو لبيعه.