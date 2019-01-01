أياكس يرفض الإغراءات لبيع فان دي بيك

اللاعب محط اهتمام عديد الأندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد المدير الرياضي لأياكس مارك أوفرمارس رغبة ناديه بالتمسك بنجمه دوني فان دي بيك وعدم بيعه هذا الصيف.

ويحظى فان دي بيك بمتابعة من عديد الأندية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد، بعد تألقه اللافت الموسم الماضي.

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وقال أوفرمارس مع "Algemeen Dagblad": "فكرة أن كبار الأندية مهتمة بدوني هو نتيجة ما قدمه الموسم الماضي".

وأكمل: "مثله مثل فرينكي وماتياس قدم موسم رائع، خصوصاً في النصف الثاني، ولكن نتمنى أن يبقى لعام إضافي وأن لا نخسره".

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وتحدثت تقارير أن ريال مدريد يعتبر دي بيك الخطة البديلة حال فشله في التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وشارك فان دي بيك الموسم الماضي مع أياكس في الفوز بالثنائية المحلية، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.