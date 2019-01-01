رايولا: اتفقنا مع يوفنتوس على ضم ماتياس دي ليخت

مينو رايولا وكيل الهولندي ماتياس دي ليخت يؤكد أنه اتفق مع يوفنتوس بالفعل على ضمه في الموسم المقبل.

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كشف مينو رايولا وكيل النجم الهولندي ماتياس دي ليخت أن لاعبه قد اتفق بالفعل على كل شيء مع فريق يوفنتوس من أجل الانضمام له هذا الصيف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رايولا لصحيفة "دي تيليجراف" وأكد خلالها أنه يريد أن تتم الصفقة دون أي مشاكل لموكله.

وقال رايولا: "لقد توصلنا لاتفاق بين ماتياس ويوفنتوس على انضمامه لهم، لكن الآن الأمر في يد أياكس ليتعامل معه".

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وأضاف: "لا نريده أن يغادر أياكس بشكل غير لائق، لقد نصحته لأن مثل ذلك الأمر لن يناسب طريقته وشخصيته على أي حال".

وأكمل: "اللاعب يأمل فقط أن يوفنتوس وأياكس سيظهران النية للوصول لاتفاق حول اتمام الصفقة في وقت قريب، وسيظهر في تدريبات الفريق يوم الاثنين بدون مشاكل".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قريبًا أيضًا من الانضمام لصفوف برشلونة لكن الاختلاف على راتبه الشخصي أنهى المفاوضات بين الطرفين.