كيف يعوض برشلونة ضياع صفقة دي ليخت؟

يقترب ماتيس دي ليخت مدافع أياكس وأحد أبرز نجوم دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من الانتقال لصفوف يوفنتوس، والعهدة على التقارير الصحفية بالطبع.

دي ليخت -19 عاماً- كان أحد أهم أهداف برشلونة هذا الصيف وفقاً لذات التقارير، في ظل تقدم جيرارد بيكيه بالعمر والمخاوف حيال تذبذب مستواه.

الآن بات برشلونة بحاجة للبحث عن معوض، ولكن لماذا يعتبر الكتلان أنفسهم بحاجة لمدافع إلى تلك الدرجة؟

الخلاف هنا ليس على جودة دي ليخت بالطبع، بل على حاجة برشلونة لمدافع أساسي بتلك السرعة، هل سيسهل إجلاس بيكيه؟ أم سيتم التضحية بكليمون لونجليه بعد الموسم الكبير الذي قدمه؟

كل هذا ينبع من حديث أنباء الانتقالات عن قرب رحيل صامويل أومتيتي، أحد أفضل صفقات الكتلان في الأعوام الأخيرة.

للأمر خلفية طويلة ولكن قرار التضحية بتلك القيمة الفنية يبدو مبالغاً فيه، رغم المشاكل التي نشبت بينه وبين الإدارة بسبب تأجيله إجراء العملية الجراحية من ناحية، وبسبب تداخله مع مسرحية قرار مواطنه أنتوان جريزمان الشهيرة في الموسم الماضي من الناحية الأخرى.

📰 [LaSexta] | FC are NOT giving up on De Ligt just yet



🔶 They know that and Juve have not reached an agreement for the Dutchman and they are attentive to the situation pic.twitter.com/jGEZCUhnWs