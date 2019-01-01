رايولا: إبراهيموفيتش سيعود للكرة الإيطالية رونقها

السؤال يبقى مطروحاً، أين يلعب إبرا؟

تحدث وكيل أعمال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مينو رايولا عن مستقبل اللاعب وارتباطه بالعودة من جديد للدوري الإيطالي، وقال إنه سيكون أمراً مهماً للسيري آ.

وارتبط إبرا بالعودة مجدداً لصفوف ميلان، وسط محاولات من نابولي وبولونيا، وحتى بينيفينتو بالدرجة الثانية لتغيير وجهته.

وقال رايولا مع "لاجازيتا": "كيف سينتهي الأمر؟ لن أكشف، سنرى ما سيحدث، ولكن الأكيد أن إذا عاد للدوري الإيطالي سيعيد رونقه، على المستوى الفني والنقل التلفازي".

وأضاف: "تخيل عدد البلدان التي ستفتح التلفاز كل عطلة أسبوع لمشاهدته فقط، أي فريق سيختار؟ من يعرف، هو رجل حر".

وواصل الإيطالي: "الاعتزال؟ لا أستبعد أي شيء ولكن صعب للغاية، إبرا لايزال في حالة رائعة، اللعب خارج إيطاليا ممكن أيضاً".

وختم: "لم أقل إنه سيختار إيطاليا وأن الأمر منتهي، اختياري الأمثل أن يكون بعيداً عني، هكذا أبتعد عن الضغط العصبي".

وتشير آخر التقارير أن إبرا سينتظر حتى منتصف ديسمبر الحالي من أجل حسم وجهته المقبلة.