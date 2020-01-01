رايولا: إبراهيموفيتش قد يجدد لميلان، وريال مدريد يريد هالاند

مينو رايولا وكيل اللاعبين الأشهر يتحدث عن موقف موكله زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان ورغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات إرلينج هالاند.

أكد مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير عن وجود رغبة لدى زلاتان إبراهيموفيتش في تجديد عقده مع ميلان خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال حواره مع صحيفة "توتو سبورت"، وأكد خلالها أن ريال مدريد يريد الحصول على خدمات إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند.

وقال رايولا: "ربما يجدد إبراهيموفيتش عقده مع ميلان لكن الأمور غير واضحة بعد، لكننا نشعر بالهدوء، فمن مثله لا يخشى أي شيء لو قمت بمتابعته عن كثب".

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وأضاف عن جيانلويجي دوناروما: "الأمر الوحيد المؤكد أنه أصبح لاعب مختلف تمامًا عما كان عليه قبل أربعة أعوام، هناك الكثير ممن يسألون عنه".

وأكمل: "سأتوقف هنا عن الحديث عن ذلك الأمر، لا أريد أن يتحول الأمر لمشكلة إعلامية مثل المرة الأخيرة التي جدد فيها عقده".

وأردف عن إرلينج هالاند وريال مدريد: "من المعروف أن ريال مدريد يريد هالاند، لكنه يشعر بالسعادة الآن في صفوف بوروسيا دورتموند، ويريد الفوز بدوري الأبطال، ولو غادر سيكون لهذا لسبب وليس للأموال".

جدير بالذكر أن هالاند كان قد انضم لصفوف بوروسيا دورتموند في الشتاء الماضي، لكن قيمته السوقية تضاعفت بشكل واضح بعد المستويات التي قدمها.