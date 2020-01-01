رامي: لاعب كرة القدم ضحية إغراء الأموال والنساء

اللاعب السابق يكشف الأسرار

تحدث مدافع بوافيشتا الحالي وبطل العالم مع فرنسا في 2018 عادل رامي عن الإغراءات التي يتعرض لها لاعب كرة القدم خارج الميدان وكيف نجح في مقاومتها.

رامي شغل الوسط الإعلامي مؤخراً بسبب تصريحاته عن علاقته الخاصة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالع المزيد.

وقال رامي مع "RMC": "لاعب كرة القدم فريسة سهلة، رياضي وجذاب ويملك الأموال رغم صغر سنه، بدون تعميم، ولكن هناك عديد الفتيات المهتمات بأموالنا وشهرتنا".

المزيد من الفرق

وأضاف: "بعضهن فقط يبحثن عن الشهرة أو المزيد من المتابعين على حسابات التواصل الاجتماعية، أثناء العطلة تقابل العديد من الفتيات التي يمكن وصف الواحدة منهن بالسهلة".

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وأكمل الفرنسي: "دوماً يكون معهم رجال جيوبهم محملة بالمخدرات، لو كنت أضعف ذهنياً كنت لأكون ميتاً الآن، دون أصدقائي الأمر كان ليكون صعباً".

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واشتهر المدافع السابق لإشبيلية وفالنسيا بسبب زواجه من الفنانة الأمريكية باميلا أنديرسون قبل سنوات، ثم الانفصال بسبب المشاكل فيما بينهما.

ويلعب رامي حالياً مع بوفيشتا منذ مطلع الموسم بعد تجربة قصيرة مع سوتشي الروسي.