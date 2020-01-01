رامي: رونالدو أصر على إعطائي قميصه ولا يملك أي دهون في جسده!

عاد المدافع الفرنسي عادل رامي بالحديث عن علاقته مع كريستيانو رونالدو وإعجابه بالنجم البرتغالي الذي وصفه بالشخص الخلوق بسبب أحد المواقف بينهما.

وتواجه رامي ورونالدو في أكثر من مناسبة بسبب لعب الأول في صفوف إشبيلية وفالنسيا بالليجا، بالإضافة لعدة تجارب مع مارسيليا وميلان وعديد الفرق.

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وقال رامي مع "RMC": "يمكنني شراء فيلا في لوس أنجلوس بما أملك من قمصان تخص ميسي ورونالدو، المرة الأولى التي طلبت قميصه أعطاه لي بسهولة".

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وأكمل: "في كل مرة أطلب قميصه يعطيه لي ومن باب الاحترام يطلب قميصي، في مرة فزنا عليهم وأثناء اللقاء طلبت قميصه وضحك وقال لي كم قميص لي تملك".

وواصل الفرنسي: "في النهاية قررت عدم طلب القميص ليأتي لي خصيصاً في غرف الملابس، وكان منزعجاً، ويعطيني قميصه ويحصل على قميصي، شخص خلوق للغاية".

وأضاف: "المرة الأولى التي قابلته بها قلت هذا الشخص يبدو سميكاً، ولكن في الملعب هو ماكينة، لا يوجد أي دهون في جسده حتى! هو أم ميسي؟ ميسي لا يمكن إيقافه ولكن رونالدو يبهرني بكم عمله".

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وبعد تجربة قصيرة مع سوتشي، رحل رامي إلى البرتغال وانضم لصفوف بوافيشتا مطلع الموسم الجاري.