قبل مواجهة فرنسا .. هل حقًا يكتفي رونالدو بالتسجيل ضد الصغار؟

التشكيك مستمر في قدرات النجم البرتغالي أمام الكبار على المستوى الدولي

كريستيانو رونالدو وضع نفسه ضمن أساطير كرة القدم، نظرًا لتألقه على مختلف المستويات سواء مع الأندية التي لعب لها أو منتخب بلاده.

مهاجم يوفنتوس يستعد للعودة للظهور مع البرتغال من جديد، يوم السبت المقبل، عندما يلعب فريقه أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

رونالدو يأتي في المركز الثاني ضمن أفضل الهدافين الدوليين على مستوى العالم، بفارق 8 أهداف فقط عن المتصدر علي دائي، ولكنه مازال يتعرض للتشكيك.

المزيد من الفرق

صاحب الـ35 سنة دائمًا يتصدر المشهد أمام الكبار على مستوى الأندية، سواء مع ريال مدريد أو يوفنتوس أو مانشستر يونايتد، والأمر غير قابل للمناقشة.

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ولكن البعض يتهم رونالدو بأن أهدافه الدولية معظمها أمام المنتخبات الضعيفة والمتواضعة، لذلك دعونا نتأكد من حقيقة هذا الأمر..

بطولات رسمية

رونالدو شارك في 17 مباراة مع منتخب البرتغال في مشاركاته بكأس العالم، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف بكل المنافسات التي ظهر بها.

وأما بطولة كأس القارات، فقد لعب صاحب الـ35 سنة خلالها 4 مباريات وسجل هدفين، بالإضافة لـ9 أهداف في 21 مباراة ببطولات اليورو التي حقق لقبها في 2016.

وفي بطولة دوري الأمم الأوروبية التي ظهرت مؤخرًا، فقد لعب رونالدو 4 مباريات وسجل 5 أهداف وقاد بلاده لتحقيق لقب المسابقة .

رونالدو سجل 3 أهداف في هولندا باليورو ونجح في هز الشباك مرة وحيدة أمام التشيك، من أصل 9 أهداف في 4 نسخ من اليورو، وباقي الأهداف أحرزها ضد فرق من مستويات أقل.

وأما في 4 نسخ من المونديال، نجح رونالدو في تسجيل 3 أهداف في إسبانيا، وباقي الأهداف ضد فرق أضعف لا ترقى لاعتبارها ضمن الكبار.

وفي كأس القارات لم يسجل أمام الكبار أيضًا، وأما دوري الأمم الأوروبية فقد سجل كذلك أمام سويسرا والسويد، حيث يمكن اعتبارهما من المنتخبات المتوسطة.

التصفيات

وبالنظر إلى تصفيات بطولات اليورو طوال مسيرة رونالدو، سنجد بالفعل أن معظم أهداف النجم البرتغالي جاءت ضد فرق متواضعة أو متوسطة.

أبرز أهداف رونالدو، جاءت بواقع 3 أهداف ضد الدنمارك، وثنائية في بلجيكا، كما سجل مرة وحيدة ضد صربيا وأوكرانيا وبولندا.

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وفي تصفيات كأس العالم سنجد بطبيعة الحال أن معظم أهداف رونالدو جاءت ضد الفرق الضعيفة أيضًا، باستثناء تسجيله 4 أهداف في مباراتين ضد السويد في تصفيات مونديال 2014.

الوديات

وأخيرًا نصل إلى المباريات الودية التي شارك فيها رونالدو مع منتخب البرتغال، والتي وصل عددها إلى 48 مباراة، حيث سجل خلالها 17 هدفًا.

أهم الأهداف الدولية على صعيد الوديات لرونالدو، جاءت في الأرجنتين، حيث سجل هدفًا وحيدًا في خسارة بلاده 2/1 في 9 فبراير 2011.

وسجل مرة واحدة أمام كل من كرواتيا في أكتوبر 2013، وضد هولندا في أغسطس 2013، وبلجيكا في 2016 والسويد في 2017.

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وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن معظم أهداف رونالدو بالفعل جاءت أمام فرق متواضعة أو متوسطة، لكن الأمر يبدو طبيعيًا بالنظر إلى المجموعات التي يقع فيها منتخب بلاده بالتصفيات ومختلف البطولات.

رونالدو حصل على اليورو مع البرتغال وفاز بلقب دوري الأمم الأوروبية، ووصل لمراحل متقدمة في كأس العالم، وهذا يبدو كافيًا إلى حد كبير على المستوى الجماعي للاعتراف بتأثيره مع منتخب بلاده.