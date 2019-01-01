الدوري الإسباني

راموس يفسر احتفاله أمام إيبار

التعليقات()
Getty Images

فسر نجم ريال مدريد سيرخيو راموس الاحتفال الذي قام به بعد الهدف الذي سجله في رباعية الفريق بمرمى إيبار مساء السبت بالليجا.

راموس سجل من علامة الجزاء ثم قام بالاحتفال بهدفه بطريقة غير التي تعود أن يقوم بها، ليقوم اللاعب لاحقاً بالتفسير عبر تويتر.

ما سر صحوة ريال مدريد الأخيرة؟

اختيارات المحررين

وتلقى راموس رسالة من فتاة طالبته بمساعدة أخيها الذي يعاني من مشكلة بصرية، وبسببها لم يتمكن من اللعب مجدداً، ليرد راموس بأنه إذا سجل سيهدي هدفه له.

زيدان يُثني على هازارد ويرى أن ريال مدريد أصبح أكثر "كرمًا"

انتصار ريال مدريد الكبير وضعه في قمة ترتيب الليجا رفقة برشلونة برصيد 25 نقطة.

 

إغلاق