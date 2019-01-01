زيدان يُثني على هازارد ويرى أن ريال مدريد أصبح أكثر "كرمًا"

زيدان سعيد بفوز الريال على إيبار..

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رضاه عن أداء فريقه في مباراة إيبار، والتي حقق فيها الانتصار برباعية نظيفة في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

المدرب الفرنسي تحدث للصحافة الإسبانية بعد المباراة قائلًا "لقد عملنا بجد وآمنا بما كُنّا نفعله. مباراة مايوركا كانت تجربة معقدة بالنسبة لنا، ولكن منذ ذلك الحين وتغيرت الأمور كثيرًا.".

ريال مدريد كان قد تلقى هزيمة غير متوقعة في الجولة قبل الماضية من ريال مايوركا بهدف نظيف خارج الديار، ووضعت هذه النتيجة زيزو تحت الضغط، مع أنباء قد أشارت إلى احتمالية الاستغناء عن خدماته.

لكن الميرينجي تحسنت نتائجه منذ تلك المباراة، فاستطاع الفوز مرتين على جلطة سراي داخل وخارج السانتياجو برنابيو، إلى جانب فوز اليوم وتعادل مع ريال بيتيس سلبيًا في الجولة الماضية.

"لقد أصبحنا كرماء للغاية وإلى جانب الجودة التي لدينا، أصبح كل شيء أسهل بالنسبة لنا، يجب أن نستمر هكذا، فالمرحلة المقبلة معقدة."

كلمات زيدان عن الكرم يعني بها أن الفريق أصبح أكثر إيجابية على المرمى وأكثر جماعية، في الوقت الذي عاد فيه وأثنى على ما يقدمه الثنائي إيدين هازارد والصاعد فالفيردي.

"هازارد؟ الشوط الأول كان مبهرًا للغاية، نحن سعداء بالمستوى الذي يقدمه، هو لاعب مهم بالنسبة لريال مدريد بكل التأكيد."

وعن فالفيردي والذي أحرز الهدف الرابع اليوم، قال "ليس صفقة جديدة، أنا سعيد له فهو يلعب دومًا بصورة جيدة عندما تتاح له الفرصة، ولكن دعني أقول أن الشيء الأهم أن الجميع متصل داخل الفريق، قمنا بثلاثة تغييرات والأداء واحد، هذه الديناميكية مهمة.".

وأخيرًا، تطرق للحديث عن سياسة التناوب والتغيير المستمر داخل الفريق، فقال "يجب على الجميع أن يثبتوا أنهم في حالة جيدة، الجميع جزء من الفريق وعليّ أن أدير المنظومة.".

ثم أتم "هذه هي الطريقة التي يُمكنك بهاأ ن تحقق البطولات، أظن أن مع 12 أو 13 لاعبًا فقط يمكن أن تحظى بفترة جيدة وليس أكثر من ذلك (يقصد تحقيق البطولات).".

يذكر أن الفوز على إيبار قد رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 25 ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال سوسيداد وبرشلونة في حال أن انتصر الفريق الكتلاني على سيلتا فيجو.