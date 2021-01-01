راموس يتحايل على ريال مدريد لتمديد عقده دون التنازل عن الراتب

الموضوع بات معقدًا للغاية..

أشارت آخر التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن سيرخيو راموس قد وافق أخيرًا على الشروط المادية المقترحة من إدارة ريال مدريد بشأن تمديد عقده، لكنه تحايل على الأمر بصورة أو بأخرى عرقلت سير المفاوضات.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس بنهاية هذا الموسم، وحاليًا مع انطلاق شهر يناير بات يحق له التفاوض أو التوقيع أينما شاء، في الوقت الذي تحاول إدارة الريال التوصل إلى اتفاق معه بشأن التجديد.

العائق الأكبر لا يزال في مدة العقد والراتب، فراموس كان يرفض تخفيض راتبه ويود أن يتحصل على عقد لمدة عامين لا عام واحد، عكس زميله لوكا مودريتش، الذي بحسب الصحف وافق على الشرطين وسيمدد لعام إضافي.

المزيد من الفرق

وبحسب ما كشفته "Tele Madrid"، فإن راموس قد أبلغ الإدارة موافقته على تخفيض الراتب بشرط أن يربح 2 مليون يورو كمكافأة وحوافز عن كل عام مقبل حال لعبه 30 مباراة بالموسم الواحد.

باريس سان جيرمان يتسلح ببوتشيتينو من أجل التجديد لمبابي

المبلغ الضخم يتضمن أيضًا نسبة عن تسجيله للأهداف، وبما أن راموس من العواميد الأساسية في كتيبة زين الدين زيدان، فغالبًا الوصول إلى 30 مباراة في الموسم أمر سهل، وبالتبعية يمكنه يتعويض فارق الراتب المُخفض.

لا يُعرف حتى الآن ما هو رد إدارة ريال مدريد على الفكرة، ولكن التقرير طمأن جماهير النادي الملكي أن الموقف الحالي وإن بدا معقدًا فإن تساهل الطرفين نسبيًا في الفترة المقبلة سيكسر الصعوبة وينتهي الأمر باستمرار راموس في سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن في كل مرة غاب فيها راموس عن ريال مدريد هذا الموسم عانت كتيبة زيدان الأمرين دفاعيًا، لذلك ففي حال أن قرر الإسباني الرحيل سيتعين على إدارة بيريز التعاقد مع مدافع بديل من نفس طرازه، ما سيكلف الخزائن كثيرًا أيضًا.