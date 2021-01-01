باريس سان جيرمان يتسلح ببوتشيتينو من أجل التجديد لمبابي

باريس سان جيرمان يريد التجديد لمبابي

قالت صحيفة آس الإسبانية إن باريس سان جيرمان يبدأ في تكثيف تحركاته من أجل تجديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت آس الإسبانية أن أحلام ريال مدريد في ضم مبابي باتت في خطر بسبب وصول ماوريسيو بوتشيتينو إلى باريس سان جيرمان كمدير فني خلفًا للألماني توماس توخيل.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد رسميًا مع ماوريسيو بوتشيتينو كمدير فني جديد، وهذه ستكون خطوة للأمام فيما يخص مفاوضات نادي العاصمة الفرنسية مع مبابي حول تجديد عقده.

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نجوم باريس سان جيرمان بمن فيهم مبابي كانت علاقتهم مضطربة للغاية مع المدرب الألماني المقال، ولذلك تعثرت المفاوضات لتجديد تعاقدهم مع الفريق في الفترة الماضية.

رحيل توخيل ووصول بوتشيتينو أمر جيد للنادي الباريسي ولكنه سيكون سيئًا لريال مدريد وليفربول بما أنه سيقطع الطريق عليهما فيما يخص المهاجم الفرنسي الشاب والفائز بكأس العالم 2018.

وحسب آس فإن أحد الأشياء التي اعتمدت عليها إدارة باريس سان جيرمان لإقناع ماوريسيو بوتشيتينو بقبول العرض كان أنهم وعدوه ببقاء كيليان مبابي كجزء من مشروعه.

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وانضم مبابي لصفوف النادي الباريسي من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو، ثاني أغلى الصفقات في تاريخه بعد نيمار.