راموس لا يمانع الرحيل عن ريال مدريد

هل يغادر قائد ريال مدريد الفريق في الصيف؟

وافق سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، على الرحيل عن صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري حال تلقي العرض المناسب.

ريال مدريد جدد عقد توني كروس كما نفى رافائيل فاران رغبته في الرحيل ومن المتوقع التمديد لناتشو.

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أنّ بيئة راموس أكدت موافقة اللاعب مبدئيًا على الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي لكنّه لم يتلقَ العرض المناسب حتى الآن.

وأوضحت أنّ قائد الملكي غير سعيد بالموسم الحالي كما أنّه تعرض لإصابة حرمته من خوض المباريات الأخيرة.

فينجر أعلن العودة.. في أي منصب؟ لا نعلم! 🤷‍♂️ pic.twitter.com/dp1tSGJbGK — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وقد يقبل صاحب الـ 31 عامًا إنهاء مسيرته في ريال مدريد والتي حقق فيها العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات وكذلك الدوري الإسباني في 4 مناسبات.

جدير بالذكر أنّ النادي الملكي تخلى عن كريستيانو رونالدو الصيف الماضي لصالح يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.