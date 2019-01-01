رسميًا - توني كروس يجدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2023

نادي ريال مدريد يعلن بشكل رسمي عن تجديد تعاقده مع الألماني توني كروس حتى موسم 2022-2023.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن نجاحه رسميًا في المفاوضات مع لاعبه الألماني توني كروس من أجل تجديد تعاقده في الفريق.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أن اللاعب قد وقع على تمديد العقد الذي أصبح ينتهي في موسم 2022-2023.

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وكتب النادي في البيان: "ريال مدريد وتوني كروس توصلا لاتفاق حول تمديد عقد اللاعب مع الفريق، وسيرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023".

وأضاف النادي في بيانه: "اليوم في تمام الواحدة مساءًا بتوقيت إسبانيا سيظهر توني كروس أمام الإعلام في غرفة مؤتمرات النادي بملعب سانتياجو برنابيو".

وكان كروس قد انضم لصفوف فريق ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ مع نهاية كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل عندما حققها المانشافت.

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وأصبح النجم الألماني ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد فور ارتدائه لقميص النادي الملكي مطلع موسم 2014-2015 ليحقق مع الفريق ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولة دوري ومثلها في السوبر المحلي.

جدير بالذكر أن توني كروس كان قد لعب 233 لقاء مع ريال مدريد في تلك الفترة، سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 59.