راموس عن تجديد عقده: لا جديد يُذكر

تصريح سيرجيو راموس بعد التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا

كشف قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عن إستعدادات فريقه قبل مباراة الإياب في دوري الـ16 أمام أتالانتا، موضحاً أن الفريق لم يضع في ذهنه بتاتاً نتيجة الذهاب وأتى من أجل التأهل فقط.

وقال راموس في تصريح بعد المباراة: " لقد سيطرنا على المباراة، وكان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف."

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وأضاف: "نحن سعداء بما قدمناه، وبإمكاننا تقديم المزيد وهذا ما نعمل عليه".

أما عن تجديد عقده فقال راموس: "ليس هنالك جديد يُذكر في هذا الصدد".

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أما عن أداء زميلة فينيسوس جونيور في المباراة فقال راموس: " عندما تقوم بأصعب شيء وتكون قد استحقيت تسجيل الهدف، يكون هنالك بعض الندم على ضياع الفرصة، لقد قدم مباراة رائعة."