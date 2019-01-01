راموس: الفاعلية أهم من كرة القدم الجميلة

المدافع الإسباني يؤمن بأهمية الخروج منتصراً على أياكس بملعبه بدلاً من تقديم كرة جميلة

اعترف المدافع الإسباني سيرخيو راموس، بصعوبة الفوز الذي حققه ريال مدريد على مضيفه الهولندي أياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا.

ريال وضع قدماً في ربع نهائي البطولة، بعد إسقاط أياكس بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

الهدف الأول لريال جاء عن طريق كريم بنزيمة، قبل أن يعادل حكيم زياش النتيجة لأصحاب الأرض، بينما خطف ماركو أسينسيو هدف الفوز للميرينجي.

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وقال راموس بعد المباراة:"كانت مواجهة صعبة أمام فريق به العديد من اللاعبين الصغار، جعلوا الأمور معقدة جداً علينا وعانينا بشكل كبير".

وأضاف:"ربما لم يكن الأداء الأفضل لنا، ولكن كرة القدم ليست مقتصرة على الجانب الجمالي فقط، الفاعلية وتحقيق الفوز أهم من أي شيء".

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وأما عن أياكس:"اعتمدوا على الضغط العالي ولم يمنحونا فرصة استلام الكرة وخلق المساحات الكافية، ربما سيحين دورهم للمعاناة ضدنا على ملعبنا".

إلغاء هدف أياكس بالشوط الأول:"أنا من أشد المدافعين عن تكنولوجيا الإعادة التليفزيونية".

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مباراته رقم 600:"أطمح في الاستمتاع بالمزيد من المباريات وأمثل هذا النادي لفترة أطول".

يذكر أن الفوز يمنح ريال الأفضلية في التأهل لربع النهائي، قبل مواجهة أياكس على ملعب سانتياجو برنابيو في 5 مارس القادم.