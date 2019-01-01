هازارد: تعلمت من ساري ومورينيو ومباراة البرزايل الأفضل لي

تعرف على تصريحات هازارد بشأن كأس العالم وساري وتاريخه مع تشيلسي

تحدث إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، عن أبرز نجاحاته مع البلوز ومنتخب بلجيكا وكذلك المدربين الذين تعلم منهم أمثال جوزيه مورينيو وماوريسيو ساري.

النجم البلجيكي أحرز 15 هدفًا وصنع 10 أخرى مع تشيلسي خلال الموسم الجاري بجميع البطولات.

وقال هازارد في تصريحات للموقع الرسمي: "بدأت لعب كرة القدم منذ سن صغير للغاية وكنت ألعب في الحديقة وشعر أبي وجدي بأنني أستطيع الانضمام إلى فريق كبير ولذلك التحقت بفريق ليل الفرنسي بعمر 14 عامًا".

وتابع: "ليل كانت وقتها تمتلك أفضل أكاديمية في فرنسا وكذلك ولم نصدق أنفسنا حينما حققنا الثنائية المحلية في 2010-2011 في ظل وجود مارسيليا وموناكو وباريس سان جيرمان وغيرهم من الفرق".

هازارد تحدث عن فترته في البريميرليج والبداية الرائعة ضد ويجان بصناعة هدف والتحصل على ركلة جزاء، مشيرًا إلى أنّ أفضل مواسمه في 2014-2015.

السير أليكس فيرجسون وباتريس إيفرا معًا في أولد ترافورد خلال مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أمس، صورة تعود بعشاق الشياطين الحمر إلى ذكريات الجيل الذهبي للفريق😍 pic.twitter.com/LOjY5NaAhf — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وأوضح: "حققت بطولة الدوري في 2015 وتم اختياري أفضل لاعب في البريميرليج وكان أمرًا ممتعًا وكذلك في 2017 مع أنطونيو كونتي، لقد تعلمت من كل مدرب عملت معه من كلود بويل في ليل حتى ماوريسيو ساري".

وواصل: "جوزيه مورينيو كان مدربًا استثنائيًا ولكن طريقة ساري وجارسيا تناسب فلسفتي في الكرة، لقد ساعدوني كثيرًا".

الدولي البلجيكي تطرق للحديث عن فترته في المنتخب وبداياته هناك حتى الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم والحصول على المركز الثالث في النسخة الأخيرة.

واختتم: "أفضل مباراة لي كانت ضد البرازيل رغم أنني لم أسجل لكني صنعت هدفًا أمام منتخب حقق المونديال خمس مرات. فخور بهذا الإنجاز للغاية".

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب هازارد من ريال مدريد في الصيف المقبل مقابل 100 مليون يورو.