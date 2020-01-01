رامسي: سعيد بالعودة للمركز الذي أحبه

أبرز ما قاله أرون رامسي عقب فوز يوفنتوس على سبال

قال متوسط الميدان الدولي الويلزي أرون رامسي إن العودة للعب في مركزه المفضل من جديد تجعل كرة القدم أكثر راحة ومتعة بالنسبة له.

وحقق يوفنتوس انتصارًا صعبًا على أرض سبال بهدفين مقابل هدف واحد ليعزز صدارته للدوري الإيطالي والتي قد استعادها الجولة الماضية.

المزيد من الفرق

وكان يوفنتوس قد حل ضيفًا ثقيلًا على سبال في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة التي سجل فيها رامسي الهدف الثاني وقدم أداء جيدًا، تحدث رامسي عن راحته في هذا المركز كثالث وسط ميدان كما اعتاد أن يكون.

وأضاف: "لقد تحدثت مع ساري في هذه الأمور والرجل كان يمتلك وجهة نظر، وأنا أيضًا كنت قد اعتدت على ممارسة كرة القدم بشكل ما يجعلني أكثر راحة"

وتابع: "كان من المهم الحفاظ على التقدم في النتيجة من أجل تحقيق الانتصار، النقاط الثلاثة التي حققناها اليوم كنا نحتاجها بشدة من أجل الاستمرار في صدارة الدوري"

للمرة الأولى منذ إنشاء يوفنتوس .. رونالدو يصنع تاريخًا جديدًا

وبذلك الفوز يبتعد يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط مؤقتًا عن الوصيف لاتسيو، و5 نقاط عن صاحب المركز الثالث إنتر.