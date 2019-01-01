الليجا

راكيتيتش يشعر بالإهانة بعد إغلاق سوق الانتقالات

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راكيتيتش لا يفهم شيئًا بخصوص معاملة برشلونة له في الميركاتو

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

كشف كريستوبال سوريا المقرب من إيفان راكيتيتش منذ أن كان لاعبًا في صفوف إشبيلية أن اللاعب الكرواتي منزعج بشكل كبير منذ إغلاق سوق الانتقالات الصيفية أمس.

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    وكان راكيتيتش أحد أهم اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية، في وقت لم يتمسك به برشلونة ولم يبحث له عن العرض المناسب.

    وتسببت هذه الحالة في غضب شديد وانزعاج للاعب الوسط الكرواتي والذي يشعر بعدم احترام من قبل إدارة برشلونة تجاهه في الأشهر الأخيرة.

    وحسب سوريا فإن راكيتيتش حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو لم يكن يعلم شيئَا عن مستقبله، وهل سيرحل عن صفوف برشلونة أم سيبقى للموسم الجديد.

    هذا الأمر جعل راكيتيتش مختفيًا ولا يتحدث مع أحد ليلة أمس، نظرًا لشعوره بعدم التقدير من قبل إدارة برشلونة التي وعدته في بداية السوق بأنه سيكون ضمن خطط الفريق، ولكنه لم يجد ذلك.

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    يذكر أن المدرب إرنسيتو فالفيردي يعد أحد أبرز الداعمين لراكيتيتش، ولكن النجم الكرواتي يشعر أيضًا أنه لم يعطِ الاهتمام الكافي للإبقاء عليه.

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