راكيتيتش: توقعت مأساة كورونا مبكرًا ولا أخرج من منزلي الآن

افتقد الناس كثيرًا..

أكد إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، على أنه كان على دراية بأن فيروس كورونا سوف يتفشى حول العالم، كاشفًا أنه قد أخبر تشافي طبيب البرسا بذلك قبل مواجهة نابولي الأخيرة.

برشلونة ذهب إلى البلد الأكثر تضررًا من كورونا، إيطاليا، من أجل لعب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل توقف كرة القدم في العالم بسبب الوباء اللعين، وزعم الكرواتي أنه كان يُدرك الانتشار الواسع الذي سيحدث.

راكيتيتش في حوار صحفي مطول قال "لم يكن الأمر مُفاجئًا لي، عندما ذهبنا إلى نابولي كان هناك الكثير من الأحاديث حول ما يدور وكنت أخبر الطبيب تشافي بأن الأمور سيذهب بعيدًا.".

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كما أضاف "الآن أفضل شيء تفعله هو أن تبقى في المنزل، أود أن أكون في الشارع وأن أمشي ولكن ما نحن فيه الآن ضروري، عليك أن تُغلق على نفسك، لا أحب ذلك ولكن هذا شيء مهم وضروري.".

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إسبانيا حالها كحال أغلب دول العالم تُطبق حاليًا نظام العزل الصحي بجلوس جميع المواطنين في منازلهم حتى لا تُنقل العدوى بينهم، وتحدث راكيتيتش عن كيفية قضائه لوقته الكبير وأكد أنه يتدرب باستمرار.

"نحاول أن نمر من هذه الفترة بالابتسامة، أسرتي في المنزل معي وأقوم بمساعدة أطفالي في واجباتهم المنزلية."

"أنا محظوظ لامتلاكي صالة رياضية في منزلي، ولحسن حظي أن زوجتي تحب التدريب أيضًا وكذلك أطفالي، نتدرب أحيانًا في الصباح أو بعد الظهر. لديّ اتصال مع مدرب الأحمال بصورة يومية، أرسل له ما أفعله ويخبرني ما ينبغي عليّ القيام به."

في الوقت نفسه فكشف راكيتيتش أنه على تواصل دائم مع مارك أندريه تير شتيجن، حارس البرسا، بينما يقترب منزله من منزل الأسطورة ليونيل ميسي، وأكد أنه لم يخرج من منزله سوى لرمي القمامة وحتى التبضع لا يقوم به.