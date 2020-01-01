"الأمل في غياب الأمل بأن يكون الغد أفضل" - يوميات صحفي في إيطاليا وسط حصار كورونا

أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا، إيطاليا تسجل وفيات قياسية مع انهيار في النظام الصحي

مارك دويل - صفحي جول من إيطاليا

الأصدقاء والعائلة والزملاء المهتمون يواصلون التساؤل عن حالة العيش وسط الإغلاق الكامل في إيطاليا. الجواب القصير والصريح هو محبط للغاية.

كان توقيفي عن طريق ضابط الدرك أثناء تمشيتي للكلب يوم الخميس (على الأقل أعتقد أنه كان يوم الخميس) هو أهم حدث في أسبوعي.

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فعندما اقترب رجل الأمن كنت أحمل بيدي كيسًا أضع فيه قاذورات كلبي وأمسك بيدي الأخرى المقود المربوط بالكلب، رغم ذلك فإنه وجه لي السؤال: ماذا تفعل هنا؟!

قمت بضبط نفسي حتى لا أجيبه بأنه على ما يبدو ليس لاعبًا للجولف، إلا أنني تملكت نفسي فهو قد لا يكون من محبي الفيلم السينمائي بيج ليباوسكي الذي يشير لمشهد قريب من هذا الموقف في أمر أقرب للكوميدبا السوداء.

كان الضابط من مشجعي كرة القدم مثل معظم الناس في إيطاليا. لذا عندما عرف خلال استجوابي اللاحق أنني صحفي كرة قدم، انتهى بنا الأمر بالدردشة لمدة خمس دقائق حول متى يمكن استئناف الدوري الإيطالي.

لولا حبنا المشترك لكرة القدم، أظن وبشدة أنه كان سيوقع علي غرامة مالية لعدم امتلاكي إذن للخروج في وقت الحظر.

على هذا النحو، اتفقت معه بذكاء أنه سيكون من "الفضيحة" إذا تم منح "الحدباء" (يوفنتوس) الإسكوديتو هذا الموسم، لذلك سمح لي ولكلبي بمواصلة التمشي،

لكنه قال لي إن مكان لعب الكلب المفضل على بعد 400 مترًا فقط من الشقة التي أشاركها مع صديفتي وسط مدينة بولونيا، لكن رغم ذلك فالمسافة بعيدة جدًا وفقًا للظابط، ويمكننا فقط الذهاب حول المبنى القادم.

تم تشديد قوانين الإغلاق بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي بسبب الارتفاع المستمر لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في إيطاليا، وهذا كان إجراءًا صحيحًا.

عندما جاء طبيبان صينيان للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس، كان هذا دليلاً صارخًا بأن نظام الحظر في روما متراخيًا، لا يزال العديد من الناس يتجاهلون التعليمات بعدم الخروج سوى في حالات الضرورة (المشي بالكلب) أو أسباب صحية أو أغراض عمل أو شراء الضروريات.

حتى يوم الثلاثاء الماضي كان من الممكن رؤية أشخاص يركضون في شوارع بولونيا، ليس للوقوف في طوابير لشراء لفة المرحاض، فمسألة الشراء بالجملة لا تتواجد في إيطاليا حتى الآن.

كانت الأوضاع مماثلة في بيرجامو، واحدة من المدن الأكثر تضررًا من تفشي الفيروس المدمر، وكان قائد أتالانتا بابو جوميز من بين أولئك الذين أغضبهم هذا التجاهل الصارخ للحظر من قبل البعض.

كتب الأرجنتيني على إنستجرام "أقول لجميع المتسابقين، أو المتسابقين المزيفين، الذين يريدون الاستمرار في الخروج والتدريب، أبقوا في منازلكم.. "كفى، كفى، كفى".

"كل صباح نستيقظ على الأخبار السيئة. الناس يموتون وما زلت لا تدرك؟ الجميع في المنزل! لا أحد يجب أن يخرج."

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعيش في بلد لم يشعر بعد بالآثار الصادمة الكاملة لهذا الفيروس، فقد تفكر جيدًا، `ماذا يعرف جوميز؟ إنه مجرد لاعب كرة قدم.

وستكون على صواب، إن لاعبي كرة القدم ليسوا خبراء في هذا المجال؛ ثم مرة أخرى يبدو أن الكثيرين لديهم فهم أكبر لخطورة الوضع من بعض رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء وزراء بريطانيا العظمى.

قد يكون لدى بعض الأشخاص "ما يكفي من الخبرة" ولكن جوميز، على حد قوله يستمع إلى الأطباء والعلماء، ومن السهل فهم السبب.

كان المهاجم المخضرم أحد نجوم العرض الرائع لأتالنتا حين هزم فالنسيا 4/1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا في سان سيرو في 19 فبراير.

سافر أكثر من 40 ألف مناصر لأتالانتا من بيرجامو في تلك الليلة ولعبوا دورًا محوريًا في مساندة فريقهم لتحقيق نصرًا تاريخيًا.

حتى كصحفي "غير متحيز" (من الصعب أن تكون غير متحيز عندما يتعلق الأمر برواية خيالية مثل أتالانتا)، كان من دواعي سروري أن أكون حاضرًا لما كان يجب تذكره كواحدة من أعظم الأمسيات في تاريخ النادي.

لكن الآن وبعد شهر واحد أو قليلاً، يشار إليها باسم "الليلة التي حولت الفرح لمأساة".

وقال عالم المناعة فرانشيسكو لو فوش لصحيفة كورييري ديللو سبورت يوم الخميس "من المحتمل أن تكون هناك عدة عوامل تسببت في نشر الفيروس. لكن مباراة أتالانتا وفالنسيا ربما كانت واحدة منها".

"إن تجميع آلاف الأشخاص على بعد سنتيمترات من بعضهم البعض، ينخرطون في مظاهر النشوة مثل المعانقة والصراخ، كل ذلك ينشر الفيروس بينهم بسهولة".

من المؤكد أن إيطاليا ارتكبت الكثير من الأخطاء في وقت مبكر من تعاملها مع تفشي المرض، وهي الآن تدفع ثمنًا مخيفًا. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من البلدان لم تتعلم أي شيء من تلك الأخطاء.

في الأسبوع الماضي فقط، حضر 250 ألف شخص من جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا مهرجان شيلتنهام لسباق الخيل، في حين حضر ما يقرب من 53000 متفرج في أنفيلد لمشاهدة ليفربول يلعب أمام أتليتيكو مدريد في دوري الأبطال.

بالطبع هناك رغبة مفهومة في محاولة الحد من الضرر الذي يلحق باقتصاد كل دولة لحماية قدرة الناس على كسب لقمة العيش. ومع ذلك من الواضح أن كل شخص يحتاج إلى أن يكون أكثر ذكاءً لمحاولة التأقلم على الوضع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه.

لدي صديق واحد يعيش في بولونيا ويدير مدرسة لغات تتعرض الآن لخطر الإفلاس. إنهم يخسرون حوالي 8000 يورو في الأسبوع ولكنهم استثمروا مبلغًا كبيرًا من ميزانيتهم ​​في برنامج سيسمح لهم بمواصلة القيام ببعض دروسهم عبر الإنترنت. قد لا يبدو هذا وكأنه أرقام ضخمة ولكنه يفعل كل ما في وسعه لمواصلة دفع الرواتب لموظفيه.

وهذا هو الشيء الإيجابي لكل هذا: نحن نرى الكثير من الناس في إيطاليا يفعلون ما بوسعهم لرعاية بعضهم البعض، ويبحثون عن بعضهم البعض.

مقابل كل شخص فر من لومباردي عندما تم الكشف عن أنباء الإغلاق الوشيك وبالتالي سهّل انتشار الفيروس جنوبًا، هناك شخص آخر يعرض حياته للخطر في المستشفيات المكتظة ومرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك صديقتي (أنا مصاب بالربو وأعيش في شمال إيطاليا لكني كنت خائفًا منها أكثر من الفيروس التاجي إن لم أتخلى عن حياديتي وتحدثت عنها وعن زملائها الرائعين في هذا المقال!).

هؤلاء الناس هم أبطال حقيقيون ويجب تذكرهم على هذا النحو عند نهاية الأزمة.

لا شيء من هذا مضحك بالطبع. قد يكون كورونا غير مرئي ولكنه يمثل تهديدًا واضحًا وحاليًا لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. لا تستهين به. هذا حقا يؤثر علينا جميعا. لذا استمع إلى منظمة الصحة العالمية. استمع للأطباء. استمع إلى الخبراء. استمع إلى بابو. استمع إلى جلوريا جاينور!

اغسل يديك بانتظام. حافظ على البعد الاجتماعي. اخرج فقط إذا لزم الأمر. لا تشتري بكميات كبيرة. وافعل ما يمكنك فعله قليلًا لتبقى إيجابيًا. ومساعدة الآخرين على البقاء إيجابيين.

في كل نزهة مع الكلب ، نمر بباب مبنى سكني مزين برسم طفل لقوس قزح مكتوب عليه عبارة "Andrà tutto bene" (كل شيء سيكون على ما يرام).

يجب أن يكون الأمر صعبًا للغاية بالنسبة للأطفال الذين يتواجدون في المنزل لأسابيع متتالية. وربما أصعب على الوالدين!

حياة لا تطاق بالنسبة لأولئك الذين لا يعيشون مع شركائهم. أعرف زوجان يذهبان للتسوق من البقالة في نفس الوقت فقط حتى يتمكنوا من رؤية بعضهما البعض، حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة فقط، وبشكل مؤلم، من مسافة متر.

لكنها ترفع معنوياتك لترى كيف يتكيف الناس ويتأقلمون. ويجعلك تعتقد أنه عندما ينتهي كل هذا، ربما سيكون لدينا تقدير أكبر للأشياء الصغيرة في الحياة التي هي في الواقع مهمة للغاية: لمسة أو عناق أو قبلة.

بصراحة لا يسعني إلا أن أبتسم في كل مرة أرى لوحة ذلك الطفل وأنا ممتن للغاية لهذه الحقيقة، لأنه بينما لا أعرف كيف يبدو المكان الذي تتواجد فيه الآن صدقني، ليس هناك الكثير غير ذلك ابتسم هنا.

كيف تبدو الحياة تحت الإغلاق؟

تم إغلاق كل شيء تقريبًا: البارات والحانات والصالات الرياضية والحدائق والملاعب.

تقضي كل يوم في المنزل. لا يمكنك رؤية أصدقائك. لا يمكنك رؤية عائلتك. لا تتوقف عن القلق بشأن والديك.

وبعد ذلك كل مساء في الساعة السادسة مساءً تعلن الدولة الإيطالية عن عدد الحالات الجديدة والوفيات الناجمة عن الفيروس .

وتأمل ضد الأمل في أن الأرقام قد انخفض ، حتى ولو قليلا.

كنت تأمل في وجود إشارة على أن الإغلاق يسير بشكل حيد، وأن الوضع يتحسن، وأن الأمور ستكون على ما يرام.

وينكسر قلبك عندما يتم الكشف عن كسر رقم قياسي آخر غير مرغوب فيه. أن الكثير من الناس ماتوا.

يوجد في إيطاليا نظام رعاية صحية عالمي المستوى، لكن موارد البلاد قد وصلت إلى نقطة الانهيار. لا توجد أقنعة كافية لنا جميعًا.

الحقيقة الصعبة هي أن الأمور ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن.

لا نعرف متى سينتهي هذا.

لا نعرف ما إذا كنا سنستمر في الحصول على وظائف عندما ينتهي كل هذا.

لا نعلم ما إذا كنا سنعانق جميع أحبائنا مرة أخرى.

نحن أنفسنا لا نعلم إذا كنا سننجوا؟!

يؤسفني حقًا عدم الإشارة إلى بيج ليباوسكي عندما أتيحت لي الفرصة.