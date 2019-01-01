راكيتيتش: أخذوا مني الكرة في برشلونة وأشعر بالحزن

تعرف على تصريحات راكيتيتش حول غضبه من الجلوس بديلًا

عبّر إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان برشلونة، عن غضبه من عدم الحصول على دقائق لعب كافية خلال الموسم الجاري تحت قيادة إرنستو فالفيردي، مدرب النادي الكتالوني.

راكيتيتش لم يلعب سوى 255 دقيقة فقط خلال الموسم الجاري ولم يشارك أساسيًا سوى في مباراة واحدة أمام غرناطة.

وقال إيفان في تصريحات لبرنامج "عالم فالدانو" على قناة موفيستار الإسبانية: "أتفهم وأحترم قرار المدرب أو النادي أو أيًا كان صاحب هذا القرار. لقد منحت الكثير لبرشلونة خلال 5 سنوات وأتمنى الاستمتاع بالاستمرار لفترة أطول. أنا بعمر 31 عامًا وليس 38 وأشعر أنني في أفضل حال".

وتابع: "ماذا تشعر ابنتي حينما تُؤخذ اللعبة منها؟ بالحزن. أنا أشعر بالأمر ذاته. لقد أخذوا مني الكرة ولذلك أنا حزين".

وأردف: "أحب أن أظهر مشاعري فحينما أحتاج للبكاء لا أمانع في الظهور بهذه الطريقة وحينما أحتفل أحتفل. كل ما أريده أن ألعب وحاليًا لا أحد يمنحني الكرة".

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت رحيل إيفان عن برشلونة في يناير المقبل في ظل اهتمام يوفنتوس وإنتر وكذلك أتلتيكو مدريد بالحصول على خدماته.

الدولي الكرواتي يعاني بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج من صفوف أياكس الهولندي خاصة وأنّه رفض الرحيل في صيف 2018 إلى باريس سان جيرمان.

ولم يظهر لاعب إشبيلية السابق سوى في 10 مباريات فقط خلال الموسم الجاري كما لم يلعب في آخر مباراتين في الليجا أمام ليفانتي وسيلتا فيجو ولم يخوض مباراة كاملة على الإطلاق ورغم ذلك صنع هدفًا واحدًا.