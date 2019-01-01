راكيتيتش يرفض الاستسلام لوضعه الحالي في برشلونة

النجم الكرواتي يحترم قرار فالفيردي بعدم الاعتماد عليه

واصل إيفان راكيتيتش التعبير عن عدم شعوره بالرضا، تجاه وضعه الحالي مع نادي برشلونة الإسباني تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

دور النجم الكرواتي تقلص بشكل كبير مع برشلونة هذا الموسم، بعد قدوم فرينكي دي يونج، وتثبيت آرثر أقدامه بخط وسط الفريق.

راكيتيتش لم يبدأ سوى مباراة واحدة لبرسا بالدوري كانت أمام غرناطة، مع بعض المواجهات الأخرى التي ظهر فيها كبديل.

اللاعب قال في تصريحات صحفية:"أحاول دائما التحكم في مشاعري ومعرفة متى أبكي أو أحتفل وأشعر بالسعادة".

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وأضاف:"أحترم كثيراً قرار المدرب ولكني فعلت الكثير للنادي خلال 5 سنوات، مما يجعلني أستحق معاملة أفضل من ذلك".

وتابع:"أريد الاستمرار في النادي والاستمتاع بتجربتي لأطول وقت ممكن وهذا هو الهدف الرئيسي لي".

يذكر أن راكيتيتش ارتبط كثيراً بالرحيل عن برشلونة، والانتقال للدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس.