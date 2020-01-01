راكيتيتش: أريد البقاء مع برشلونة وتحقيق كل الألقاب

إيفان راكيتيتش نجم وسط ملعب برشلونة يكشف عن رغبته في الاستمرار رفقة الفريق الكتالوني وتحقيق كافة الألقاب المتاحة.

أعرب اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش عن أمله في الاستمرار رفقة فريقه الحالي برشلونة في الفترة المقبلة، بالرغم من أحاديث الرحيل المتكررة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راكيتيتش لموقع "تي بورتال" الكرواتي، وأكد خلالها أنه لا يفكر سوى في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن اللاعب سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث ربطته بإشبيلية وإنتر ويوفنتوس وبعض أندية الدوري الإنجليزي.

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وقال راكيتيتش: "أنا لا أفكر في أي شيء آخر بالوقت الحالي، لقد تدربت جيدًا في الأيام الماضية وأشعر بالثقة أنني أستطيع اللعب لبرشلونة لفترة طويلة قادمة".

وأضاف: "رغبتي الحالية هي أن أكون سعيدًا وأستمتع بكرة القدم، وهذا يعني الفوز بكل البطولات الممكنة رفقة برشلونة في الفترة المقبلة".

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وأردف: "علينا أن نكون في أتم الاستعداد منذ اليوم الأول لعودة كرة القدم لو أردنا أن نحقق لقب الدوري، وكل المباريات ستكون صعبة".

وأنهى تصريحاته عن عودة كرة القدم بعد التوقف بسبب كورونا: "لا شيء سيعود كما كان عليه من قبل، الملاعب ستكون فارغة ولن نجد الدعم المعتاد".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا بـ 56 نقطة.