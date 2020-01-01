سيتين: سواريز هو سلاح برشلونة بعد العودة

المهاجم أكثر المستفيدين من التوقف

تحدث كيكي سيتين، مدرب برشلونة، عن عودة منافسات الليجا بعد التوقف وسعادته باستعادة نجمه لويس سواريز لعافيته بعد رجوعه من الإصابة واستعادته للجاهزية.

عجلة الدوري الإسباني ستعود للدوران الأسبوع القادم، وسيحط برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال مايوركا في إطار سعيه للحفاظ على صدارته للمسابقة.

اقرأ أيضاً .. فيدال يتعرض لهجوم عنيف بعد دعم جورج فلويد واللاعب يرد

المزيد من الفرق

وقال سيتين في تصريحات نقلتها "موندو": "كنا نحتاج لأسبوع آخر إضافي من أجل الجاهزية ولكن الفريق يقوم بعمل طيب في المجمل، أرى الفريق متحمساً للانطلاق".

وأضاف: "الوضع الحالي يختلف عن أي شيء مر به اللاعبون في الماضي أثناء مسيرتهم، في الطبيعي نخوض مباريات لنعرف مدى الجاهزية، ولكن لا يوجد مجال لهذا".

واستمر مدرب بيتيس السابق: "يجب أن نفوز في كل المباريات لنتوج في النهاية، لا نعرف كيف سيتعامل اللاعبون مع ضغط اللقاءات بعد ذلك التوقف، ولكننا في حالة ذهنية طيبة".

اقرأ أيضاً .. داني ألفيش: برشلونة كان مثل محمد علي في نهائي برلين

وأكمل: "لويس سواريز مثلاً حظى بوقت إضافي للتعافي، سيحتاج لمباراة أو مباراتين ليصل لقمة مستواه، ولكنه استفاد من التوقف وسيعود لأفضل ما عنده كلاعب أنا أثق في ذلك".

وختم: "سنفتقد مساندة الجمهور، ولكن كذلك الفرق التي سنلاعبها على أرضها، سنعمل على جلب البهجة للجمهور".

ويتصدر برشلونة حالياً جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد بعد مرور 27 جولة.